    • 4 de abril de 2026 - 18:50

    Leonardo Cobarrubia cerró con victoria en Rivadavia y Rodrigo Díaz es campeón de Ruta en San Juan

    Pasó el Circuito Carlos Escudero en el final de la temporada de la FCS y Leonardo Cobarrubia el SEP ganó la última de Ruta.

    Definición. Leo Cobarrubia empieza a festejar, tras quebrar en el sprint a Videla. Un cierre electrizante en Rivadavia para la temporada de ruta.

    Definición. Leo Cobarrubia empieza a festejar, tras quebrar en el sprint a Videla. Un cierre electrizante en Rivadavia para la temporada de ruta.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Se terminó el calendario de Ruta de la FCS. Pasó el Circuito Carlos Escudero y Leonardo Cobarrubia, del SEP, se quedó con la victoria, con un tiempo de 2h.20m.01seg. secundado por Ramiro Videla Paéz de Fuerza Activa (Sub 23), mientras que Rodrigo Daniel Díaz, de Pocito, fue tercero para coronarse como campeón sanjuanino 2025-26.

    Leé además

    Racha. River Plate encontró el paso en el ciclo Coudet y goleó a Belgrano de Córdoba en el Mas Monumental.

    River Plate no perdona y la serie de Coudet se estiró a cuatro victorias consecutivas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Villa Evita. Los albardoneros se quedaron con la Copa de Campeones Senior Categoría +35.

    Copa de Campeones: Villa Evita, San Damián y Area II son los campeones del Senior 2026

    Por Ariel Poblete

    La prueba que organizó el Club Sol Naciente y tuvo como corazón de todas las emociones la Villa Flora terminó respondiendo a las expectativas que se habían creado. Un pelotón con 9 equipos presentes y un nutrido lote de Libres y Master le dio forma a una carrera con enorme ritmo. Así, faltando dos vueltas para las seis previstas, un grupo de 14 ciclistas hizo diferencias adelante, llegando a tener más de 30 segundos por delante. Pero claro, el pelotón apretó en los dos giros finales y en la última media vuelta neutralizó a los punteros para forzar la definición en un sprint apasionante. Ahí, Leo Cobarrubia sacó a relucir toda su categoría para ganarlo.

    Un cierre de temporada que estuvo marcada por las suspensiones, la escasez de ciclistas, las peleas internas en la Federación Ciclista Sanjuanina y muchos inconvenientes más.

    GANADORES EN RIVADAVIA

    'Fue una linda carrera. Motivante por la convocatoria en el pelotón, con muchos ciclistas libres que se dieron el gusto. Fue muy rápida, intensa. Teníamos otros planes para la definición con Videla para el sprint pero cambiaron y tuve que jugarmela solito en el cierre. Estoy bien. Muy metido, apuntando ahora a la Doble Bragado y al Argentino de Ruta en Córdoba. Uno quiere ganar todo. La verdad que ha sido una temporada complicada para todos. En lo particular, a mi me costó porque cuando mejor estaba en mi nivel, se cortaba y eso me terminaba perjudicando. Pero seguimos, dimos todo y este es el premio. Una gran alegría', resumió Leo Cobarrubia en el podio en Rivadavia.

    'Fue una linda carrera. Motivante por la convocatoria en el pelotón, con muchos ciclistas libres que se dieron el gusto. Fue muy rápida, intensa. Teníamos otros planes para la definición con Videla para el sprint pero cambiaron y tuve que jugarmela solito en el cierre. Estoy bien. Muy metido, apuntando ahora a la Doble Bragado y al Argentino de Ruta en Córdoba. Uno quiere ganar todo. La verdad que ha sido una temporada complicada para todos. En lo particular, a mi me costó porque cuando mejor estaba en mi nivel, se cortaba y eso me terminaba perjudicando. Pero seguimos, dimos todo y este es el premio. Una gran alegría', resumió Leo Cobarrubia en el podio en Rivadavia.

    En el Campeonato Sanjuanino, el primero en la sumatoria de todas las pruebas de la temporada es Rodrigo Daniel Díaz, de la Municipalidad de Pocito, que con 62 puntos completó un gran ciclo: 'Es una gran satisfacción. Hicimos una buena temporada con el equipo de Pocito, planteamos ganar varias clásicas, anduvimos bien en Mendoza. Ahora apuntamos todo al Argentino donde tendremos a Nico Tivani de refuerzo. Vamos a la Doble Bragado con Gerardo Tivani, luego nos quedamos en Córdoba y más tarde la 1º de Mayo. Ahi si terminamos la temporada rutera. Esperando poder repetir todo esto tan lindo en la nueva temporada. El balance es muy positivo y habla del respaldo del municipio de Pocito para poder sostener esto'.

    En los tiempos futuros de la FCS llegará primero la organización de los Infanto Juveniles, el viaje a Córdoba para el Argentino de Ruta y la programación de la temporada de Pista que necesitará una regularidad indispensable para su desarrollo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La alegría de los jugadores argentinos.

    ¡Argentina campeón de la Copa de las Naciones!

    Cómo ver la final entre la Selección argentina y su par de Italia en Montreux. 

    La Selección argentina va por el título en la Copa de las Naciones: cómo ver en vivo la final ante Italia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    San Lorenzo de Ullum es el único líder del Apertura del fútbol local. 

    Se cierra la fecha 10 del Apertura: varios equipos que no quieren perderle pisada al líder San Lorenzo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cierre. El Cuesta del Viento Big Air terminó entregando el espectáculo que prometía en Rodeo.

    Cuesta del Viento Big Air 2026: Un cierre de lujo en la majestuosidad de Rodeo

    Por Redacción Diario de Cuyo