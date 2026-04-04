Leonardo Cobarrubia cerró con victoria en Rivadavia y Rodrigo Díaz es campeón de Ruta en San Juan

Pasó el Circuito Carlos Escudero en el final de la temporada de la FCS y Leonardo Cobarrubia el SEP ganó la última de Ruta.

Se terminó el calendario de Ruta de la FCS. Pasó el Circuito Carlos Escudero y Leonardo Cobarrubia, del SEP, se quedó con la victoria, con un tiempo de 2h.20m.01seg. secundado por Ramiro Videla Paéz de Fuerza Activa (Sub 23), mientras que Rodrigo Daniel Díaz, de Pocito, fue tercero para coronarse como campeón sanjuanino 2025-26.

La prueba que organizó el Club Sol Naciente y tuvo como corazón de todas las emociones la Villa Flora terminó respondiendo a las expectativas que se habían creado. Un pelotón con 9 equipos presentes y un nutrido lote de Libres y Master le dio forma a una carrera con enorme ritmo. Así, faltando dos vueltas para las seis previstas, un grupo de 14 ciclistas hizo diferencias adelante, llegando a tener más de 30 segundos por delante. Pero claro, el pelotón apretó en los dos giros finales y en la última media vuelta neutralizó a los punteros para forzar la definición en un sprint apasionante. Ahí, Leo Cobarrubia sacó a relucir toda su categoría para ganarlo.

Un cierre de temporada que estuvo marcada por las suspensiones, la escasez de ciclistas, las peleas internas en la Federación Ciclista Sanjuanina y muchos inconvenientes más.

GANADORES EN RIVADAVIA 'Fue una linda carrera. Motivante por la convocatoria en el pelotón, con muchos ciclistas libres que se dieron el gusto. Fue muy rápida, intensa. Teníamos otros planes para la definición con Videla para el sprint pero cambiaron y tuve que jugarmela solito en el cierre. Estoy bien. Muy metido, apuntando ahora a la Doble Bragado y al Argentino de Ruta en Córdoba. Uno quiere ganar todo. La verdad que ha sido una temporada complicada para todos. En lo particular, a mi me costó porque cuando mejor estaba en mi nivel, se cortaba y eso me terminaba perjudicando. Pero seguimos, dimos todo y este es el premio. Una gran alegría', resumió Leo Cobarrubia en el podio en Rivadavia.

'Fue una linda carrera. Motivante por la convocatoria en el pelotón, con muchos ciclistas libres que se dieron el gusto. Fue muy rápida, intensa. Teníamos otros planes para la definición con Videla para el sprint pero cambiaron y tuve que jugarmela solito en el cierre. Estoy bien. Muy metido, apuntando ahora a la Doble Bragado y al Argentino de Ruta en Córdoba. Uno quiere ganar todo. La verdad que ha sido una temporada complicada para todos. En lo particular, a mi me costó porque cuando mejor estaba en mi nivel, se cortaba y eso me terminaba perjudicando. Pero seguimos, dimos todo y este es el premio. Una gran alegría', resumió Leo Cobarrubia en el podio en Rivadavia.