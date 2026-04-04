Leonardo Cobarrubia cerró con victoria en Rivadavia y Rodrigo Díaz es campeón de Ruta en San Juan

Se terminó el calendario de Ruta de la FCS. Pasó el Circuito Carlos Escudero y Leonardo Cobarrubia, del SEP, se quedó con la victoria, con un tiempo de 2h.20m.01seg. secundado por Ramiro Videla Paéz de Fuerza Activa (Sub 23), mientras que Rodrigo Daniel Díaz, de Pocito, fue tercero para coronarse como campeón sanjuanino 2025-26.
La prueba que organizó el Club Sol Naciente y tuvo como corazón de todas las emociones la Villa Flora terminó respondiendo a las expectativas que se habían creado. Un pelotón con 9 equipos presentes y un nutrido lote de Libres y Master le dio forma a una carrera con enorme ritmo. Así, faltando dos vueltas para las seis previstas, un grupo de 14 ciclistas hizo diferencias adelante, llegando a tener más de 30 segundos por delante. Pero claro, el pelotón apretó en los dos giros finales y en la última media vuelta neutralizó a los punteros para forzar la definición en un sprint apasionante. Ahí, Leo Cobarrubia sacó a relucir toda su categoría para ganarlo.
Un cierre de temporada que estuvo marcada por las suspensiones, la escasez de ciclistas, las peleas internas en la Federación Ciclista Sanjuanina y muchos inconvenientes más.
GANADORES EN RIVADAVIA
'Fue una linda carrera. Motivante por la convocatoria en el pelotón, con muchos ciclistas libres que se dieron el gusto. Fue muy rápida, intensa. Teníamos otros planes para la definición con Videla para el sprint pero cambiaron y tuve que jugarmela solito en el cierre. Estoy bien. Muy metido, apuntando ahora a la Doble Bragado y al Argentino de Ruta en Córdoba. Uno quiere ganar todo. La verdad que ha sido una temporada complicada para todos. En lo particular, a mi me costó porque cuando mejor estaba en mi nivel, se cortaba y eso me terminaba perjudicando. Pero seguimos, dimos todo y este es el premio. Una gran alegría', resumió Leo Cobarrubia en el podio en Rivadavia.
'Fue una linda carrera. Motivante por la convocatoria en el pelotón, con muchos ciclistas libres que se dieron el gusto. Fue muy rápida, intensa. Teníamos otros planes para la definición con Videla para el sprint pero cambiaron y tuve que jugarmela solito en el cierre. Estoy bien. Muy metido, apuntando ahora a la Doble Bragado y al Argentino de Ruta en Córdoba. Uno quiere ganar todo. La verdad que ha sido una temporada complicada para todos. En lo particular, a mi me costó porque cuando mejor estaba en mi nivel, se cortaba y eso me terminaba perjudicando. Pero seguimos, dimos todo y este es el premio. Una gran alegría', resumió Leo Cobarrubia en el podio en Rivadavia.
En el Campeonato Sanjuanino, el primero en la sumatoria de todas las pruebas de la temporada es Rodrigo Daniel Díaz, de la Municipalidad de Pocito, que con 62 puntos completó un gran ciclo: 'Es una gran satisfacción. Hicimos una buena temporada con el equipo de Pocito, planteamos ganar varias clásicas, anduvimos bien en Mendoza. Ahora apuntamos todo al Argentino donde tendremos a Nico Tivani de refuerzo. Vamos a la Doble Bragado con Gerardo Tivani, luego nos quedamos en Córdoba y más tarde la 1º de Mayo. Ahi si terminamos la temporada rutera. Esperando poder repetir todo esto tan lindo en la nueva temporada. El balance es muy positivo y habla del respaldo del municipio de Pocito para poder sostener esto'.
En los tiempos futuros de la FCS llegará primero la organización de los Infanto Juveniles, el viaje a Córdoba para el Argentino de Ruta y la programación de la temporada de Pista que necesitará una regularidad indispensable para su desarrollo.