Copa de Campeones: Sarmiento y San Martín reciben las semifinales

Tres partidos, nada más. Eso es lo que resta para tener nuevo campeón en la Copa de Campeones-DIARIO DE CUYO porque este domingo en Sarmiento y en San Martín empezará a definirse el nombre de los dos finalistas cuando arranque la serie semifinal de la edición 2026.
En el Oeste de Sarmiento y desde las 17, Defensores de Boca -el único de los semifinalistas que ya fue campeón de la Copa- tratará de hacer su ventaja ante Sportivo Racing de Jáchal. Los Xeneizes se sacaron de encima a San Lorenzo en Rodeo, uno de los candidatos, mientras que los Verdinegros jachalleros también fueron verdugos de los iglesianos eliminando a San Martín de Rodeo. Una llave muy pareja con dos equipos que saben lo que quieren.
En la otra llave, en el departamento San Martín, Sportivo Del Carril irá por esa ventaja que luego le permita más tranquilidad en la revancha recibiendo al gran candidato, Paso de Los Andes de Albardón. Del Carril dio el golpe en la mesa al dejar afuera a Arbol Verde en Jáchal, mientras que los Decanos albardoneros metieron miedo resolviendo los Cuartos de Final con un global de 11-1 sobre La Chimbera.
FINALES DEL SENIOR
El certamen en Senior que congregó a las leyendas del fútbol de San Juan en Categoría 50, Categoría 42 y Categoría 35 llegará a su final con tres apasionantes finales que se desarrollarán desde las primeras horas de la mañana de este domingo en cancha del Atlético Trinidad. El costo de la entrada será de 4 mil pesos, mientras que las Damas pagarán 2 mil.
En la Categoría 50, la gran final será entre Area II de Caucete y Sportivo 25 de Mayo. Un clásico interdepartamental que siempre ofrece algo más cuando se miden cauceteros y veinticinqueños.
En la Categoría 42, la Final tendrá como protagonistas a Unión San Damián de Rawson frente al Atlético Chacabuco de Santa Lucía. Otra promesa de emociones en serio con dos equipos que demostraron nivel para ser campeones.
En la Categoría 35, se espera partidazo. Es que Deportivo Villa Evita de Albardón se medirá con el Deportivo Villa Hipóromo en un duelo muy parejo. En la 'Vinotinto' albardonera aparecen ex-ganadores de Copa con La Laja, en Elite, como el goleador Alejandro Mercado y el polifuncional José Gutiérrez.