Copa de Campeones: Sarmiento y San Martín reciben las semifinales

A partir de las 17 de este domingo, Defensores de Boca-Racing y Del Carril-Paso de Los Andes empezarán a buscar la final de la Copa de Campeones.

Ilusiones. Sportivo Del Carril recibirá este domingo a Paso de Los Andes por semifinales de la Copa de Campeones.

Tres partidos, nada más. Eso es lo que resta para tener nuevo campeón en la Copa de Campeones-DIARIO DE CUYO porque este domingo en Sarmiento y en San Martín empezará a definirse el nombre de los dos finalistas cuando arranque la serie semifinal de la edición 2026.

En el Oeste de Sarmiento y desde las 17, Defensores de Boca -el único de los semifinalistas que ya fue campeón de la Copa- tratará de hacer su ventaja ante Sportivo Racing de Jáchal. Los Xeneizes se sacaron de encima a San Lorenzo en Rodeo, uno de los candidatos, mientras que los Verdinegros jachalleros también fueron verdugos de los iglesianos eliminando a San Martín de Rodeo. Una llave muy pareja con dos equipos que saben lo que quieren.

En la otra llave, en el departamento San Martín, Sportivo Del Carril irá por esa ventaja que luego le permita más tranquilidad en la revancha recibiendo al gran candidato, Paso de Los Andes de Albardón. Del Carril dio el golpe en la mesa al dejar afuera a Arbol Verde en Jáchal, mientras que los Decanos albardoneros metieron miedo resolviendo los Cuartos de Final con un global de 11-1 sobre La Chimbera.

FINALES DEL SENIOR El certamen en Senior que congregó a las leyendas del fútbol de San Juan en Categoría 50, Categoría 42 y Categoría 35 llegará a su final con tres apasionantes finales que se desarrollarán desde las primeras horas de la mañana de este domingo en cancha del Atlético Trinidad. El costo de la entrada será de 4 mil pesos, mientras que las Damas pagarán 2 mil.

En la Categoría 50, la gran final será entre Area II de Caucete y Sportivo 25 de Mayo. Un clásico interdepartamental que siempre ofrece algo más cuando se miden cauceteros y veinticinqueños.