Hockey sobre patines: qué dijo Argentina tras llegar a la final de la Copa de las Naciones

Tras clasificar a la final, la selección argentina de hockey sobre patines analizó el triunfo y destacó la defensa como clave del éxito.

La selección argentina de hockey sobre patines destacó la defensa como clave del pase a la final.

La selección argentina de hockey sobre patines dejó atrás el festejo por la victoria por 3 a 1 ante Portugal y puso el foco en el análisis del rendimiento colectivo. Tras meterse en la final de la Copa de las Naciones, los jugadores coincidieron en que la mejora defensiva fue determinante para sostener el resultado y dominar el partido.

Hockey sobre patines: el análisis del equipo tras la clasificación El capitán Lucas Ordoñez fue claro al explicar el cambio del equipo: “Teníamos que mejorar en defensa y lo logramos”, afirmó. Además, destacó que evitar los contragolpes fue uno de los puntos más trabajados en la previa del encuentro.

En ese sentido, el referente del plantel remarcó que el equipo supo controlar el partido tras ponerse en ventaja, una faceta que había generado dudas en presentaciones anteriores.

Franco Platero también puso el acento en el funcionamiento colectivo: “Encontramos el equilibrio justo, fuimos sólidos atrás y tranquilos en ataque”, explicó. Para el jugador, la paciencia fue clave para desarrollar el juego ante un rival exigente.

Además, resaltó el compromiso del grupo: “Este equipo deja todo cada minuto, dentro y fuera de la cancha”, lo que refleja la fortaleza anímica del plantel.