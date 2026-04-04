    • 4 de abril de 2026 - 18:04

    Hockey sobre patines: qué dijo Argentina tras llegar a la final de la Copa de las Naciones

    Tras clasificar a la final, la selección argentina de hockey sobre patines analizó el triunfo y destacó la defensa como clave del éxito.

    La selección argentina de hockey sobre patines destacó la defensa como clave del pase a la final.

    La selección argentina de hockey sobre patines destacó la defensa como clave del pase a la final.

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    Hockey sobre patines: el análisis del equipo tras la clasificación

    El capitán Lucas Ordoñez fue claro al explicar el cambio del equipo: “Teníamos que mejorar en defensa y lo logramos”, afirmó. Además, destacó que evitar los contragolpes fue uno de los puntos más trabajados en la previa del encuentro.

    En ese sentido, el referente del plantel remarcó que el equipo supo controlar el partido tras ponerse en ventaja, una faceta que había generado dudas en presentaciones anteriores.

    Franco Platero también puso el acento en el funcionamiento colectivo: “Encontramos el equilibrio justo, fuimos sólidos atrás y tranquilos en ataque”, explicó. Para el jugador, la paciencia fue clave para desarrollar el juego ante un rival exigente.

    Además, resaltó el compromiso del grupo: “Este equipo deja todo cada minuto, dentro y fuera de la cancha”, lo que refleja la fortaleza anímica del plantel.

    Danilo Rampulla coincidió con sus compañeros y subrayó el plan de juego: “Sabíamos que la defensa era el punto clave y que las oportunidades iban a llegar”, indicó. En esa línea, sostuvo que la inteligencia para aprovechar los momentos del partido fue decisiva.

    El jugador también valoró la capacidad del equipo para mantener la calma en un duelo intenso, algo que terminó inclinando la balanza a favor del conjunto argentino.

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