Contundencia albiceleste: Argentina superó a Portugal 3-1 y jugará la final de la Copa de las Naciones

El seleccionado nacional superó al conjunto luso en la semifinal del torneo con goles de Lucas Martínez, Franco Platero y Danilo Rampulla. El encuentro por el campeonato se disputará este domingo a las 16:30 (hora de Argentina).

La Selección argentina de hockey sobre patines se impuso ante Portugal, en las semifinales en Montreaux y consiguió su pase a la gran final.

La Selección Argentina de hockey sobre patines se clasificó a la final de la Copa de las Naciones tras derrotar a Portugal por 3-1 en la instancia de semifinales. El encuentro, disputado en la ciudad de Montreux, Suiza, se resolvió mediante la efectividad en las situaciones de ataque y una estructura defensiva sólida que contuvo los embates del equipo rival.

Argentina- Portugal 2026 (5) El marcador se abrió con una definición de Lucas Martínez, quien puso en ventaja al conjunto albiceleste. Posteriormente, Franco Platero amplió la diferencia, mientras que Danilo Rampulla convirtió el tercer tanto para encaminar la victoria. Portugal logró descontar para sellar el 3-1 definitivo, pero no fue suficiente para revertir el dominio argentino. En el plano defensivo, el equipo nacional contó con la seguridad de Constantino Acevedo en el arco, sumado al despliegue colectivo que neutralizó al equipo portugués durante la mayor parte del tiempo reglamentario.

Con este resultado, Argentina buscará revalidar el título obtenido en la edición 2024. Tras superar a Portugal, la Selección deberá enfrentar a Italia, que se impuso en su cruce de semifinales a España. La gran final será este domingo a las 16:30 (hora argentina).

Embed El recorrido en la fase de grupos

La llegada a esta instancia de definición se produce tras una campaña que inició en el Grupo A. En el debut, Argentina se impuso ante el Montreux HC por 7-1, logrando sus primeros tres puntos en el certamen.