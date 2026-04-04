UPCN San Juan Vóley golpeó en Buenos Aires y se adelantó en la final

UPCN San Juan Vóley venció a Ciudad por 3-2 en Buenos Aires y quedó 1-0 arriba en la final de la Liga de Vóleibol Argentina.

UPCN San Juan Vóley celebró en Buenos Aires tras ganar un partido clave en la final.

UPCN San Juan Vóley dio un paso clave en la definición al imponerse como visitante y quedarse con el primer partido de la final de la Liga de Vóleibol Argentina, tras vencer a Ciudad por 3-2. El equipo sanjuanino mostró carácter y se adelantó en la serie con un triunfo de alto impacto.

UPCN San Juan Vóley pegó primero en la final El encuentro se disputó en Buenos Aires y tuvo un desarrollo intenso, con más de tres horas de juego y un tie break electrizante, donde UPCN logró imponerse por 18-16 para sellar la victoria.

El partido fue cambiante desde el inicio, con momentos de dominio alternado, pero el conjunto sanjuanino supo reaccionar en los momentos adversos y cerrar el duelo con autoridad.

Con este resultado, UPCN no solo se llevó un triunfo clave, sino que además robó la localía y ahora tendrá la chance de definir la serie en San Juan, una ventaja estratégica importante.

En el plano individual, Alejandro Toro y Leon Meier fueron figuras con 23 puntos cada uno, mientras que el máximo anotador del partido fue Mauro Zelayeta, de Ciudad, con 24.