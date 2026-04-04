    • 4 de abril de 2026 - 23:23

    UPCN San Juan Vóley golpeó en Buenos Aires y se adelantó en la final

    UPCN San Juan Vóley venció a Ciudad por 3-2 en Buenos Aires y quedó 1-0 arriba en la final de la Liga de Vóleibol Argentina.

    UPCN San Juan Vóley celebró en Buenos Aires tras ganar un partido clave en la final.

    UPCN San Juan Vóley celebró en Buenos Aires tras ganar un partido clave en la final.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    UPCN San Juan Vóley dio un paso clave en la definición al imponerse como visitante y quedarse con el primer partido de la final de la Liga de Vóleibol Argentina, tras vencer a Ciudad por 3-2. El equipo sanjuanino mostró carácter y se adelantó en la serie con un triunfo de alto impacto.

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    UPCN San Juan Vóley pegó primero en la final

    El encuentro se disputó en Buenos Aires y tuvo un desarrollo intenso, con más de tres horas de juego y un tie break electrizante, donde UPCN logró imponerse por 18-16 para sellar la victoria.

    El partido fue cambiante desde el inicio, con momentos de dominio alternado, pero el conjunto sanjuanino supo reaccionar en los momentos adversos y cerrar el duelo con autoridad.

    Con este resultado, UPCN no solo se llevó un triunfo clave, sino que además robó la localía y ahora tendrá la chance de definir la serie en San Juan, una ventaja estratégica importante.

    En el plano individual, Alejandro Toro y Leon Meier fueron figuras con 23 puntos cada uno, mientras que el máximo anotador del partido fue Mauro Zelayeta, de Ciudad, con 24.

    UPCN y una ventaja clave para definir la serie

    El equipo dirigido por Fabián Armoa ahora afrontará el segundo partido con mayor tranquilidad, sabiendo que ya dio el primer golpe como visitante.

    La final continuará este lunes 6 de abril nuevamente en Buenos Aires, mientras que luego la serie se trasladará a San Juan, donde UPCN buscará hacerse fuerte ante su gente.

    Síntesis

    Ciudad Vóley: Demián González, Brandon Rattray; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Lazo, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman / Luca Duet (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: José Cejas, Lisandro Zanotti, Nicolás Uriarte, Juan Manuel Mangini.

    UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Martín Riganti, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel.

    Parciales: 27-25, 24-26, 17-25, 25-22 y 18-16.

    Estadio: Ciudad de Buenos Aires

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