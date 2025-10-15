Atenas no pudo con Alianza, Carpintería le descontó al líder y Sportivo extendió su racha Pasó la fecha 16 del Torneo Clausura local tuvo importantes encuentros este miércoles. Todos los resultados.

Con Atlético Unión de fecha libre, la oportunidad de recortarle en las posiciones del Torneo Clausura estaban a la mano para sus perseguidores y Atenas Pocito que venía como escolta, no pudo con Atlético Alianza en La Rinconada, empatando 1-1.

Con este resultado, el que si aprovechó fue Deportivo Carpintería que como local, venció por 3-2 al Atlético Marquesado en uno de los partidos más intensos de este miércoles de fútbol local.

En La Rinconada, Atenas empezó ganando con gol de Lorenzo Lépez pero Alianza se lo empató a través de Rodrigo Galván.

El que también dio el salto en Puyuta fue Sportivo Desamparados que goleó por 4-0 a Juventud Zondina para quedar ahora a un punto de los escoltas. Ignacio Ocaña, Gonzalo Dillon, Santiago Bravo y Daniel Castro marcaron los goles del Puyutano que sigue de racha ganadora.

En Chimbas, Peñarol venció por 3-1 a Deportivo Aberastain con goles de Matías González, Enzo Torres y Facundo García, descontando Gonzalo Narváez.

En cancha de Juventud Unida, Atlético Minero aplastó al ya descendido Villa Obrera, goleandolo por 9-1 con tres goles de Sebastián Penco.

En esa pelea por el descenso, en Ulum, San Lorenzo y Arbol Verde terminaron 1-1. Alejo Benegas marcó para los Ulluneros, empatando Lionel Flores para los del Barrio Cabot.

Finalmente, completando el panorama de este miércoles, en La Bebida, Sportivo Rivadavia y Sportivo 9 de Julio terminaron empatados sin goles.

La fecha había comenzado el martes con el triunfo de López Peláez por 3-2 sobre Atlético Trinidad y el empate 1-1 entre Sarmiento de Zonda y Colón Junior.