Colapinto dejó abierta la puerta a tener butaca en la Formula 1: “Estamos intentando” El piloto argentino aseguró que sigue evaluando opciones para 2025. Mientras tanto, su posible incorporación a Alpine genera expectativas tras las declaraciones de Flavio Briatore.

Franco Colapinto despidió el 2024 con una entrevista distinta y cargada de revelaciones. En diálogo con el canal de YouTube “Tavo al Volante”, el piloto de Williams se refirió a su incierto futuro en la Fórmula 1 para 2025, dejando entrever que aún hay negociaciones en curso: “Por ahora no hay nada que esté cerrado ni confirmado, estamos intentando buscar la mejor opción para mí, una oportunidad para el año que viene”, afirmó el oriundo de Pilar.

Por el momento, Colapinto se mantendría como piloto de reserva en Williams, equipo que ya tiene confirmados a Carlos Sainz y Alex Albon como titulares. Sin embargo, rumores crecientes vinculan al argentino con Alpine, algo que podría definirse en los próximos días tras los festejos de Año Nuevo.

¿Alpine en el horizonte?

El interés de Alpine por Colapinto cobró fuerza luego de declaraciones del director de la escudería, Flavio Briatore. Aunque confirmó que Pierre Gasly y Jack Doohan comenzarán la temporada como titulares, dejó abierta la puerta para posibles cambios:

“Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la Fórmula 1”, expresó. Además, el contrato de Doohan es válido solo por las primeras seis carreras, lo que podría abrirle una oportunidad al argentino.

El lado B de Colapinto

Durante la entrevista, Colapinto mostró su faceta más relajada y compartió detalles curiosos de su vida. Reveló que, de no haberse convertido en piloto, posiblemente sería “chofer de Uber”. Además, confesó su pasión por las camionetas: “Prefiero manejar camionetas. No tenés que frenar en los pozos, no tenés que preocuparte por pegarle a un cordón, que yo soy medio animalito”, bromeó.