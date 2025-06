Colón y Unión, líderes cabeza a cabeza, se juegan todo en la Fecha 18 Ambos comparten la cima con 33 puntos y buscarán ganar para seguir en lo más alto. El viernes, Colón recibe a Desamparados y Unión será local el domingo ante San Lorenzo. Todos los partidos y horarios.

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Sanjuanina de Fútbol entra en su etapa decisiva y este fin de semana se disputará la Fecha 18, con varios duelos que podrían empezar a definir el futuro del campeonato. En la cima, Colón y Unión comparten el liderazgo con 33 puntos, pero con un pelotón de equipos que aún sueñan con alcanzarlos.

El viernes se abrirá la jornada con tres partidos. Colón, uno de los punteros, recibirá a Desamparados en su cancha desde las 16, en un duelo que promete intensidad y buen fútbol. El mismo día, Alianza (4°) será local ante Carpintería, mientras que Aberastain jugará en Pocito frente a Trinidad, todos en horario unificado.

La acción continuará el sábado con otros cuatro encuentros. En la pelea por alejarse del fondo, Árbol Verde recibirá a Sarmiento. También jugarán 9 de Julio vs. López Peláez, Marquesado vs. Minero y Villa Obrera vs. Rivadavia.

El domingo cerrará la fecha con dos duelos: Juventud Zondina será local ante Peñarol, que marcha tercero y sigue al acecho de la punta, y Unión, el otro líder, enfrentará en su casa a San Lorenzo, en lo que podría ser un partido clave para seguir en la pelea.

👉 Cronograma completo – Fecha 18

Viernes 20 de junio

Aberastain vs Trinidad (Cancha de Aberastain)

Alianza vs Carpintería (Cancha de Alianza)

Colón vs Desamparados (Cancha de Colón)

Sábado 21 de junio

Árbol Verde vs Sarmiento (Cancha de Árbol Verde)

9 de Julio vs López Peláez (Cancha de 9 de Julio)

Marquesado vs Minero (Cancha de Marquesado)

Villa Obrera vs Rivadavia (Cancha de Villa Obrera)

Domingo 22 de junio

Juventud Zondina vs Peñarol (Cancha de Zondina)

Unión vs San Lorenzo (Cancha de Unión)

Todos los partidos de Primera comenzarán a las 16 horas, precedidos por los encuentros de Cuarta División desde las 14.