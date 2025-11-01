La cuenta regresiva llegó a su fin. Desde este domingo 2 de noviembre, San Juan volverá a ser el epicentro del hockey sobre patines del continente con el inicio del Panamericano de Clubes 2025, evento que reunirá a representantes de Argentina, Chile y Colombia.La competencia, que se extenderá hasta el viernes 8, servirá además como clasificatorio para el próximo Mundial de Clubes.
El torneo se disputará en cinco escenarios emblemáticos: el Estadio Aldo Cantoni, Richet y Zapata, Estudiantil, Bancaria y Concepción, todos ubicados en la provincia sanjuanina. Allí se vivirá una intensa jornada inaugural con 36 partidos programados, marcando el comienzo de una semana que promete emociones fuertes, talento y el mejor nivel del hockey continental.
A continuación, el fixture del primer día de competencia:
Estadio Aldo Cantoni
09:00 – Senior Varones – Estudiantil San Miguel (Chile) vs Unión (San Juan)
11:15 – Senior Varones – Red Star (Chile) vs Corazonista (Colombia)
14:30 – Senior Varones – Bancaria (San Juan) vs Andes Talleres (Mendoza)
16:45 – Senior Varones – UVT (San Juan) vs Super Patín (Chile)
19:00 – Senior Varones – Lomas (San Juan) vs Hispano (San Juan)
21:15 – Senior Varones – Valenciano (San Juan) vs Casa Italia (Mendoza)
Club C.U. Richet y Zapata
09:00 – Senior Varones – Richet y Zapata (San Juan) vs San Martín (Mendoza)
11:15 – Senior Varones – San Jorge (Chile) vs Ciudad (Buenos Aires)
14:30 – Senior Varones – León Prado (Chile) vs Recreativo (Entre Ríos)
16:45 – Senior Varones – Thomás Bata (Chile) vs Huracán (Buenos Aires)
19:00 – Senior Varones – Concepción (San Juan) vs Murialdo (Mendoza)
21:15 – Senior Varones – Olimpia (San Juan) vs IMPSA (Mendoza
Club D.U. Estudiantil
09:00 – Senior Damas – Concepción (San Juan) vs Vilanova (Chile)
11:00 – Senior Damas – Independiente Florida (Chile) vs Aberastain (San Juan)
15:00 – Senior Damas – Social SJ (San Juan) vs Manizales (Colombia)
17:00 – Senior Damas – Barcelona (Chile) vs UVT (San Juan)
19:00 – Senior Damas – San Martín (Mendoza) vs Paraná Rowing (Entre Ríos)
21:00 – Senior Damas – San Jorge (Chile) vs SEC (San Juan)
Club U.D.Bancaria
09:00 – Sub 19 Damas – IMPSA (Mendoza) vs Pumas Cali (Colombia)
10:30 – Sub 19 Varones – Social SJ (San Juan) vs Hispano (San Juan)
12:00 – Sub 19 Varones – Barcelona Marruecos (Chile) vs Rolling (Colombia)
15:00 – Sub 19 Varones – Olimpia (San Juan) vs San Martín (Mendoza)
16:30 – Sub 19 Varones – Thomás Bata (Chile) vs Huracanes (Colombia)
18:00 – Sub 19 Varones – Concepción (San Juan) vs IMPSA (Mendoza)
19:30 – Sub 19 Varones – León Prado (Chile) vs Corazonista (Colombia)
21:00 – Sub 19 Damas – Aberastain (San Juan) vs Thomás Bata (Chile)
Concepción Patín Club
09:00 – Sub 19 Damas – Independiente Florida (Chile) vs Aberastain (San Juan)
10:30 – Sub 19 Damas – Thomás Bata (Chile) vs Concepción (San Juan)
12:00 – Sub 19 Varones – Estudiantil (San Juan) vs Banco Mendoza (Mendoza)
15:00 – Sub 19 Varones – Independiente Florida (Chile) vs Super Patín (Chile)
16:30 – Sub 19 Damas – Atlético Neuquén (Neuquén) vs Real HC (Colombia)
18:00 – Sub 19 Damas – Orión (Colombia) vs Huarpes (San Juan)
19:30 – Sub 19 Damas – Pumas Cali (Colombia) vs Independiente Florida (Chile)
21:00 – Sub 19 Damas – Concepción (San Juan) vs IMPSA (Mendoza)