Con 34 partidos el primer día, San Juan abre el Panamericano de Clubes de hockey sobre patines Los encuentros estarán repartidos en cinco sedes: Cantoni, Concepción, Bancaria, Richet y Estudiantil recibirán la competencia de carácter internacional que comienza este domingo. El fixture del primer día.

La cuenta regresiva llegó a su fin. Desde este domingo 2 de noviembre, San Juan volverá a ser el epicentro del hockey sobre patines del continente con el inicio del Panamericano de Clubes 2025, evento que reunirá a representantes de Argentina, Chile y Colombia.La competencia, que se extenderá hasta el viernes 8, servirá además como clasificatorio para el próximo Mundial de Clubes.

El torneo se disputará en cinco escenarios emblemáticos: el Estadio Aldo Cantoni, Richet y Zapata, Estudiantil, Bancaria y Concepción, todos ubicados en la provincia sanjuanina. Allí se vivirá una intensa jornada inaugural con 36 partidos programados, marcando el comienzo de una semana que promete emociones fuertes, talento y el mejor nivel del hockey continental.

A continuación, el fixture del primer día de competencia:

Estadio Aldo Cantoni

09:00 – Senior Varones – Estudiantil San Miguel (Chile) vs Unión (San Juan)

11:15 – Senior Varones – Red Star (Chile) vs Corazonista (Colombia)

14:30 – Senior Varones – Bancaria (San Juan) vs Andes Talleres (Mendoza)

16:45 – Senior Varones – UVT (San Juan) vs Super Patín (Chile)

19:00 – Senior Varones – Lomas (San Juan) vs Hispano (San Juan)

21:15 – Senior Varones – Valenciano (San Juan) vs Casa Italia (Mendoza)

Club C.U. Richet y Zapata

09:00 – Senior Varones – Richet y Zapata (San Juan) vs San Martín (Mendoza)

11:15 – Senior Varones – San Jorge (Chile) vs Ciudad (Buenos Aires)

14:30 – Senior Varones – León Prado (Chile) vs Recreativo (Entre Ríos)

16:45 – Senior Varones – Thomás Bata (Chile) vs Huracán (Buenos Aires)

19:00 – Senior Varones – Concepción (San Juan) vs Murialdo (Mendoza)

21:15 – Senior Varones – Olimpia (San Juan) vs IMPSA (Mendoza

Club D.U. Estudiantil

09:00 – Senior Damas – Concepción (San Juan) vs Vilanova (Chile)

11:00 – Senior Damas – Independiente Florida (Chile) vs Aberastain (San Juan)

15:00 – Senior Damas – Social SJ (San Juan) vs Manizales (Colombia)

17:00 – Senior Damas – Barcelona (Chile) vs UVT (San Juan)

19:00 – Senior Damas – San Martín (Mendoza) vs Paraná Rowing (Entre Ríos)

21:00 – Senior Damas – San Jorge (Chile) vs SEC (San Juan)

Club U.D.Bancaria

09:00 – Sub 19 Damas – IMPSA (Mendoza) vs Pumas Cali (Colombia)

10:30 – Sub 19 Varones – Social SJ (San Juan) vs Hispano (San Juan)

12:00 – Sub 19 Varones – Barcelona Marruecos (Chile) vs Rolling (Colombia)

15:00 – Sub 19 Varones – Olimpia (San Juan) vs San Martín (Mendoza)

16:30 – Sub 19 Varones – Thomás Bata (Chile) vs Huracanes (Colombia)

18:00 – Sub 19 Varones – Concepción (San Juan) vs IMPSA (Mendoza)

19:30 – Sub 19 Varones – León Prado (Chile) vs Corazonista (Colombia)

21:00 – Sub 19 Damas – Aberastain (San Juan) vs Thomás Bata (Chile)

Concepción Patín Club

09:00 – Sub 19 Damas – Independiente Florida (Chile) vs Aberastain (San Juan)

10:30 – Sub 19 Damas – Thomás Bata (Chile) vs Concepción (San Juan)

12:00 – Sub 19 Varones – Estudiantil (San Juan) vs Banco Mendoza (Mendoza)

15:00 – Sub 19 Varones – Independiente Florida (Chile) vs Super Patín (Chile)

16:30 – Sub 19 Damas – Atlético Neuquén (Neuquén) vs Real HC (Colombia)

18:00 – Sub 19 Damas – Orión (Colombia) vs Huarpes (San Juan)

19:30 – Sub 19 Damas – Pumas Cali (Colombia) vs Independiente Florida (Chile)

21:00 – Sub 19 Damas – Concepción (San Juan) vs IMPSA (Mendoza)