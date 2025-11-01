San Martín, listo para la batalla por la Permanencia: ante Godoy Cruz será el clásico más importante de la historia El Verdinegro se medirá ante el Tomba en un duelo tracedental por la permanencia. Será a matar o morir.

San Martín sabe que será a matar o morir. El Clásico de Cuyo más trascendente de los últimos años. Este domingo, San Martín se jugará una de sus cartas más pesadas buscando la permanencia en Primera, cuando visite a Godoy Cruz que está en la misma situación. El encuentro, ya transitando el final de la Liga Profesional de fútbol argentino, se disputará este domingo a las 18.30 con el arbitraje de Andrés Gariano y en el Feliciano Gambarte, la casa de los tombinos.

El local complicó su permanencia en el tramo final del certamen y hoy lo tiene apenas un punto por encima del Verdinegro y con la chance que prospere el pedido de Aldosivi en AFA para que le descuenten los puntos que se le habían repuesto tras los incidentes con San Lorenzo y Talleres.

A San Martín lo favorece la racha sin derrotas y sin dudas los dos triunfos consecutivos potenciaron todo en el Verdinegro tanto como para decir que el entrenador Leandro Romagnoli no retocaría casi nada en lo táctico ni en los nombres para ir al ‘Feliciano Gambarte’. El Pipi Romagnoli se encamina a repetir los mismos once que le ganaron a Independiente. Matías Borgogno en el arco; en la línea de fondo, Ayrton Portilllo y Lucas Diarte por los laterales más Luciano Recalde y Tomás Lecanda como centrales. En el medio, el doble pivot de Nicolás Watson y Diego González, mientras que más adelantados, Tomás Fernández, Sebastián González y Horacio Tijanovich, quedando solo y libre arriba, Maestro Puch aunque sabiendo que Santiago Barrera tiene altas chances de ser el primer cambio.

El escenario elegido será el Feliciano Gambarte, escenario que le trae un recuerdo feliz al Verdinegro que después de 20 años volverá allí con el último antecendente en mano que marca victoria aquel 7 de mayo del 2005, por la Primera B Nacional de ese momento. Ese día, San Martín ganó por 3-1 con goles de Angel Puertas, Lucas Wilchez y Carlos Castilla.

Con ese antecedente y último ganado en San Juan en el primer semestre de este año, San Martín sabe que ésta será su batalla. Sabe que de lograrlo le abrirá una puerta clave para lograr la permanencia o caso contrario, lo dejará muy complicado sabiendo que solo le quedará una fecha de local ante Lanús el sábado próximo a las 21,30 y después deberá visitar a Aldosivi, en otra cita clave. Pero claro, primero deberá dar lucha en Mendoza con todo lo que eso significa.

EL HISTORIAL

Será un Godoy Cruz vs San Martín o en Mendoza vs San Juan pero, en ese marco de clásico cuyano, las cifras en el historial son demasiado parejas. Se enfrentaron en 51 encuentros disputados en total (incluyendo partidos amistosos). De la totalidad de estos encuentros, San Martín es quien manda con 19 victorias a favor, mientras que Godoy Cruz ganó 18. El Verdinegro también fue el que convirtió más goles: 38, contra los 35 goles a favor del Tomba. Mientras que las restantes 14 veces que se enfrentaron no se sacaron diferencias.

El primer partido oficial entre tombinos y verdinegros fue el 7 de enero de 1990 en el estadio de Godoy Cruz. Fue por el Torneo del Interior 1990, y en una noche con mucha lluvia el encuentro finalizó con un empate 2 a 2. Anteriormente se habían enfrentado en dos amistosos jugados el 15 de enero de 1943 (victoria del verdinegro 4 a 2), y el 17 de febrero de 1946 (victoria de Godoy Cruz por 3 tantos a 2).

La primera edición del clásico cuyano en la Primera División del Fútbol Argentino ocurrió el 26 de octubre de 2011. Godoy Cruz fue local en el Estadio Malvinas Argentinas y el partido finalizó igualado 2 a 2 con goles de Rubén Ramírez, para Godoy Cruz en dos ocasiones, y de Sebastián Penco y Fernando Saavedra, para San Martín.

En el historial entre ambos en Primera, es Godoy Cruz quien saca ventaja. Se enfrentaron 13 veces con 6 victorias para Godoy Cruz, 3 para San Martín y 4 empates. Tras su último descenso en la temporada 2018-19, San Martín regresó a la Primera División para competir en la Liga Profesional Argentina 2025. En el primer clásico del año disputado en el Pueblo Viejo el 20 de abril de este año, San Martín se alzó con la victoria por 1-0 con gol de Franco Toloza. El triunfo sirvió para cortarle una racha de cinco partidos sin perder que ostentaba Godoy Cruz ante su rival sanjuanino.

El 25 de marzo de 2024 ambos conjuntos se enfrentaron por 32avos de final de la edición 2024 de la Copa Argentina, resultando en una victoria del Tomba. Fue en tanda de penales, por 4 a 3. En ese momento el verdinegro quedó eliminado de la competición, resultando en -hasta el momento- la única eliminación directa entre estos dos conjuntos la historia del clásico cuyano. El encuentro disputado en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis se vio manchado por incidentes después de que ambas hinchadas se lanzaran con las sillas del estadio puntano.

Este domingo se volverán a ver las caras. Hasta el momento el dicho “En Cuyo mando yo” lo ostenta San Martín, el Tomba tiene la chance de ganar e igualar ese historial. Claro, será solo una estadística si se tiene en cuenta que el objetivo máximo es asegurar la permanencia en la categoría.