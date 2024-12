Con 7 equipos sanjuaninos en carrera, así son los cruces de la tercera ronda del Regional Amateur Las series son ida y vuelta. Desamparados, contra un mendocino.

Con las clasificaciones de ayer de Atenas y San Miguel, quedaron definidos los 7 equipos sanjuaninos que disputarán la tercera ronda del Torneo Regional Amateur: también siguen en carrera Desamparados, Minero, Unión, San Martín de Rodeo y Peñaflor.

Ahora salieron los cruces, que serán ida y vuelta (los que tienen la “L” hacen de local en el primer partido). Los equipos sanjuaninos se enfrentan entre sí, a excepción de Desamparados que le tocó rival mendocino.

A: FADEP vs. Luján (L)

B: Guaymallén vs. Huracán (SR) (L)

C: Jorge Newbery vs. Colegiales (L)

D: Pacífico vs. Ferro (GA) (L)

E: Peñaflor vs. Atenas (L)

F: Sp. Desamparados vs. Argentino (M) (L)

G: Unión (VK) vs. San Miguel (L)

H: San Martín (R) vs. Minero Argentino (L)

Respecto a la cuarta ronda (ida 22 de diciembre, vuelta 5 de enero de 2025):

1: Ganador de B vs. Ganador de A (L)

2: Ganador de C vs. Ganador de D (L)

3: Ganador de F vs. Ganador de E (L)

4: Ganador de G vs. Ganador de H (L)

(L) Hacen de local en el primer partido.