Con Colón-Peñaflor, se abre la segunda fecha del Regional Amateur: entradas, árbitros y todo lo que tenés que saber Este sábado desde las 17.30, el Merengue recibe a Peñaflor en la calle Sargento Cabral.

Este sábado comenzará el segundo capítulo para la aventura deportiva y económica que es jugar el Regional Federal Amateur para los equipos de San Juan. En la calle Sargento Cabral, Colón Junior debutará como local recibiendo a uno de los legendarios equipos de interior, Atlético Peñaflor del departamento San Martín. Será desde las 17,30 y los dos equipos buscarán la victoria tras los arranques con empates ante Desamparados y Alianza, respectivamente. Pedro Coria, de Calingasta, será el juez de este encuentro.

Los precios de las entradas serán de 15 mil pesos las generales, damas, jubilados y niños: 10 mil pesos, socios y dirigentes 8 mil pesos.

Parea el domingo quedarán los otros cuatro partidos que involucran a los equipos de San Juan. A partir de las 17, en Media Agua, departamento Sarmiento, Atlético General Belgrano será local de Paso de Los Andes, de Albardón. El jachallero Luis Levis será el juez del partido.

En ese mismo horario, en San José de Jáchal, Arbol Verde será anfitrión de Atlético General Sarmiento, de Media Agua, con el arbitraje de Jesús Allegue en un partido de dos serios candidatos a la clasificación.

A las 17, en el Oeste sanjuanino hay promesa de tremendo choque porque Atlético Marquesado, que cumplió fecha libre en el inicio del Regional, debutará como local recibiendo al Atlético Unión, que comenzó con una derrota inesperada en Rawson ante Atenas Pocito. Rubén Fernández será el árbitro principal.

Finalmente, en Santa Lucía, en el estadio Del Centenario, Atlético Alianza comenzará su campaña de local recibiendo a otro de los grandes de San Juan, Sportivo Desamparados. Los dos, con serias aspiraciones de protagonismo, no pudieron ganar en sus debuts y ahora irán por un triunfo que los posiciones. Agustín Lira, de Mendoza, será el juez de este encuentro.

Los precios de las entradas serán 20 mil pesos las plateas, 15 mil las populares, jubilados, damas y menores 8 mil, inferiores y otras disciplinas 5 mil pesos, socios con cuota al día ingresarán gratis.