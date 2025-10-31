San Lorenzo venció a Riestra y se metió en zona de clasificación a los playoffs del Clausura El Ciclón le ganó 1-0 al Malevo en el inicio de la fecha 13 del campeonato, un juego correspondiente a la Zona B en el estadio Pedro Bidegain.

San Lorenzo venció 1-0 este viernes de local ante Deportivo Riestra, en el inicio de la fecha 14 del Torneo Clausura. El resultado dejó a ambos equipos en zona de play-offs y también cerca de la Copa Sudamericana 2026.

Con el apoyo de su gente y pese a las innumerables contingencias institucionales, San Lorenzo buscó imponer condiciones ante un Malevo rocoso, como de costumbre, y que aguardaba un error de su anfitrión para aprovechar y lastimar.

Recién a los 20 minutos hubo una acción de riesgo en el Bajo Flores: Alexis Cuello fue bien habilitado y quedó frente al arco, pero Arce lo atoró y después el atacante la cabeceó alto. Más tarde, el arquero de Riestra -que renovó su contrato hasta 2027- se quedó con un disparo de Gulli.

El Malevo se animó y llegó tras una falta del colombiano Romaña a Díaz en la puerta del área y el tiro libre de Herrera pudo ser contenido por Gill, que más tarde tuvo otra gran intervención ante el mismo delantero.

En el complemento, Hernández sacó casi en la línea un remate de Herrera y en la réplica una corrida de Báez y la generosidad de Ladstatter terminaron con una media tijera de Cuello para un verdadero golazo.

Al final, Deportivo Riestra (que llevaba 9 partidos sin perder) se quedó sin argumentos y San Lorenzo, con los tres puntos.

Una mañana caldeada en Ezeiza

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, convocó a la Comisión Directiva de San Lorenzo en Ezeiza y exigió una posición institucional clara ante los trascendidos sobre un eventual avance hacia un modelo de Sociedad Anónima Deportiva.

Además, Tapia pidió una solución interna, otorgó plazo hasta después del fin de semana para presentar una definición y remarcó que cualquier medida deberá ajustarse al estatuto y a la normativa vigente, que no habilitan la conformación de SAD en el fútbol argentino.

MIRA TAMBIÉN Tapa Pasion 1 de Noviembre 2025

La gran novedad fue la aparición de Matías Lammens, ex presidente desde septiembre de 2012 hasta diciembre de 2019. El dirigente Manuel Agote fue el causante del enojo de Tapia, ya que al protestar por la presencia de Marcelo Moretti y Lammens en la misma sala, decidió abandonar la reunión al grito de “traidor” para el ex mandatario.

Ante esto, el presidente de AFA sentenció que si la Inspección General de Justicia (IGJ) interviene el club, iba a desafiliar a San Lorenzo.

A continuación, “Chiqui” Tapia se tuvo que ir por un compromiso, pero la Comisión Directiva sanlorencista continuó deliberando en privado.

Ahí fue cuando Pablo García Lago, ex secretario y vocal, quiso agredir físicamente a Moretti y tuvieron que separarlos para que la cosa no pasara a mayores.

La reunión se extendió durante aproximadamente una hora y también participaron Emiliano Rodríguez, Néstor Ortigoza, Sergio Costantino, Pablo Levalle, Leandro Goroyesky, Sergio Tammer, Javier Allievi, Martín Cigna, Belén Lugones, Carina Farías, Horacio Arreceygor, Uriel Barros, Ulises Morales, Cristhian Evangelista, Damián Terzano, Soledad Boufflet, Mateo Sagardoy, Mariano Marino y Marcelo Culotta.