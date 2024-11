Con el condimento del clásico entre San Martín-Desamparados, así se jugará la última fecha El Torneo de Verano disputará la 19na y última fecha que tendrá el atractivo principal en el Predio Emmanuel Mas.

Con la programación de la 19na y última fecha del Torneo de Verano, se conoció el día del clásico sanjuanino entre San Martín y Desamparados. Sportivo se encuentra ya clasificado a los Play Off y con grandes chances de terminar como líder, ya que resta resolver la sanción del encuentro entre Marquesado y Trinidad, mientras que el Verdinegro está lejos de la zona de clasificación y ya no tiene chances de ingresar a los Play Off.

El clásico se jugará el miércoles próximo a las 17.30 horas en el Predio Emmanuel Mas.

Miércoles 4 Diciembre| Cuarta: 15 Primera: 17.30