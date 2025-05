Con el “Desafío Punta Negra” como estrella, así es la agenda deportiva para el finde en San Juan Entre el viernes 23 y el domingo 25 de mayo de 2025 las competencias deportivas varían karting, trail running, goalball, rugby, hockey sobre patines, enduro, patinaje artístico, entre otros.

Durante el fin de semana del viernes 23 y el domingo 25 de mayo de 2025, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Semana del Deporte Motor:

Karting

El cierre de esta semana especial será con el inicio del campeonato sanjuanino 2025 de esta disciplina deportiva. La primera fecha del certamen se celebrará en La Pista Kart y se aguarda por la presencia una gran cantidad de participantes.

Los dos eventos que también formaron parte de esta particular semana fueron la tercera fecha del Zonal Cuyano 2025, que se disputó en el Circuito Villicum de Albardón, y el segundo parcial del campeonato cuyano de motocross, celebrado en el Circuito MX de Santa Lucía, con homenaje incluido para el fallecido expiloto sanjuanino Alberto ‘Wey’ Zapata.

Goalball

Regional Centro-Norte 2025

La primera fecha del campeonato se llevará a cabo en San Juan y con el estadio Aldo Cantoni como escenario anfitrión. El evento se celebrará desde el viernes 23 al domingo 25, con la presencia de importantes equipos de nuestra provincia, además de Mendoza, San Luis y Córdoba.

Goalball es un deporte destinado a personas no videntes o con disminución visual; y en el espectro de disciplinas deportivas para personas con discapacidad, es uno de los más competitivos y atractivos.

Trail Running

13° Desafío Punta Negra

Dentro del rubro, esta competencia deportiva que se celebra en San Juan es una de las más importantes de Sudamérica. Debido a los paisajes naturales de la provincia, las condiciones del terreno propicias para la exigencia, el arribo de atletas provenientes de otras provincias y países aledaños, y por la apuesta hacia el deporte del sector público y privado.

Este año, la carrera se disputará desde el jueves 22 al domingo 25, con epicentro en el Camping Cerro Blanco de Zonda, y el Dique Punta Negra como escenario mayor, y la participación de 2500 competidores.

Hockey sobre patines

Campeonato Argentino Juvenil Femenino – San Juan 2025

El torneo se está disputando desde el lunes 19 en las instalaciones del Concepción Patín Club, en Capital. Hay presentes 16 equipos de distintas provincias, y este fin de semana será la definición. Elencos sanjuaninos continúan en camino hacia el título.

Viernes 23/05 – Semifinales de Copa Oro

19:30 horas: IMPSA (Mendoza) vs. Valenciano (San Juan).

21:00 horas: Concepción (San Juan) vs. Independiente de Gualeguaychú (Entre Ríos).

Previamente se jugarán las semifinales de Copa Plata. A las 16:30 horas jugarán Huarpes y Unión Vecinal de Trinidad, ambos de San Juan; y desde las 18 lo harán Comunicaciones y Vélez Sarsfield, los dos de Buenos Aires.

El sábado 24 será el último día de competencia. La gran final se jugará a las 20 horas. Los partidos antecesores serán tres: el duelo por el 7° y 8° puesto a las 14, el del 5° y 6° a las 15:20 y el 3° y 4° desde las 18:30.

Enduro

La tercera y cuarta fecha del campeonato sanjuanino de motociclismo, en la modalidad enduro, se disputará entre el sábado 24 y domingo 25. La competencia se celebrará en el Departamento Sarmiento, con la organización de la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate (ASER).

Patinaje Artístico

Desde este viernes 23 al domingo 25, a partir de las 9 y hasta las 21 horas, en el velódromo Vicente Alejo Chancay de Pocito se disputará el segundo torneo federativo de la provincia. Las disciplinas a exhibir serán libre, figuras obligatorias, danza y parejas mixtas.

Hockey sobre Césped

Este fin de semana se llevará a cabo el primero encuentro de escuelitas de hockey sobre césped. El evento denominado “Gremialito”, que incluye a las categorías Sub 06, 08 y 10 años, se dará el sábado 24, desde las 9 hasta las 13 horas, en el Camping de UDAP en Rivadavia.

Rugby

Torneo Cuyano 2025 – Copa Oro

Lo más destacado del fin de semana en este deporte es que se jugará una edición más del superclásico de la provincia. Los equipos masculinos de Universitario Rugby Club y San Juan Rugby Club se verán las caras este sábado 24, a las 16 horas, en el anexo de Universitario en Pocito (Calle 5 pasando Meglioli). El encuentro es válido por la sexta fecha de la ronda inicial de la Copa Oro de Cuyo.

Por otro lado, previo al esperado partido, en el San Juan Rugby Club de Santa Lucía se dictará un taller de entrenamiento de la fuerza aplicados al rugby. La actividad iniciará a las 9 horas.

Torneo Cuyano 2025 – Copa Plata

También habrá actividad en cancha para los otros tres clubes que representan a San Juan en la región. Por la sexta fecha del torneo, Jockey Club recibirá a Banco RC (sábado 24 a las 15:30), Huazihul SJRC será local de San Jorge RC (domingo 25 a las 13:30) y Alfiles RC visitará a Rivadavia RC (domingo 25 a las 14:15).

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación de la fecha 13 del Torneo Apertura 2025.

Viernes 23/05

Unión de Villa Krause vs. Marquesado (Cuarta División: 19 horas – Primera División: 21:30 horas).

Sábado 24/05

Sportivo Rivadavia vs. López Peláez

Minero vs. Aberastain

Alianza vs. Árbol Verde.

Domingo 25/05

Desamparados vs. Trinidad

Sarmiento de Zonda vs. 9 de Julio

Carpintería vs. Juventud Zondina

San Lorenzo de Ullúm vs. Villa Obrera

Atenas de Pocito vs. Colón Junior.

Horarios: Cuarta División a las 14:00 horas – Primera División a las 16:30 horas.

Segunda División – Masculino: programación de la fecha 8 del Torneo Apertura 2025.

Sábado 24/05

Rawson Junior vs. Del Bono en El Globo.

Centenario Olímpico vs. Fiorito.

Juventud Ullunera vs. Defensores de Los Andes.

Libertad Juvenil vs. Defensores de Argentinos.

Villa Ibáñez vs. El Globo.

San Damián vs. Villa Hipódromo.

Domingo 25/05

Juventud Rivera vs Huarpes en Centenario Olímpico (Cuarta a las 9:30 y Primera a las 11:30 horas)

San Agustín vs. Recabarren en Centenario Olímpico (Cuarta a las 14 y Primera a las 16:30 horas).

Punteto vs. Los Pumas en El Globo.

Juventud Unida vs. Sp. Picón.

Horarios: Cuarta División a las 14:00 horas – Primera División a las 16:30 horas.

Primera División – Femenino: programación de la fecha 9 del Torneo Apertura 2025.

Sábado 24/05

9 de Julio vs Minero (Cuarta División a las 11 horas y Primera División a las 12:30 horas)

Trinidad vs Palermo en Predio Literas (Cuarta a las 15:30 y Primera a las 17)

Domingo 25/05

Rivadavia vs Alianza (Cuarta a las 13:30 y Primera a las 15 horas)

Villa Obrera vs. Atenas (Cuarta a las 15 y Primera a las 16:30)

Universidad vs. Desamparados en Complejo El Palomar (Cuarta a las 18 y Primera a las 19:30).

Colón Junior vs. San Martín (Cuarta a las 15 y Primera a las 16:30).

Segunda División – Femenino: programación de la fecha 9 del Torneo Apertura 2025.

Sábado 24/05

López Peláez vs. Defensores de Los Andes (Cuarta a las 14:30 y Primera a las 16 horas).

Domingo 25/05

Central Argentino vs. Unión de Villa Krause (Cuarta a las 10 y Primera a las 11:30 horas)

Aberastain vs. Rufrano (Cuarta a las 15 y Primera a las 16:30)

Libertad Juvenil vs. Carpintería (Cuarta a las 9:30 y Primera a las 11)

Libre: Alianza.

Torneo Femenino de Inferiores: programación de la fecha 6 del Torneo Apertura 2025.

Sábado 24/05

Cancha: Sportivo Rivadavia.

09 horas: Libertad Juvenil vs. Alianza.

10 horas: Rufrano vs. Desamparados.

11 horas: Rivadavia vs. Villa Obrera.

12 horas: San Martín vs. Universidad.

Libre: Atenas de Pocito.

Futsal

Primera División – Masculino: programación restante de la fecha 12 del Torneo Apertura 2025.

Viernes 23/05

Hualilán vs. Sindicato Empleados de Comercio.

Huarpes vs. Desamparados en Parque Norte.

Las Águilas vs. Barrio de Pie en Barrio Las Garzas.

Barrio CGT Rawson vs. Unión de Villa Krause.

Alianza vs. Villa Porres.

Horarios: Reserva a las 20 y Primera a las 21 horas.

Ciclismo

Libres y Máster

La temporada otoño/invierno comenzará este sábado 24, a las 14 horas, en el Complejo El Pinar de Rivadavia, con organización de la Asociación Civil ‘Apedal San Juan’.