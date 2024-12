Con Messi, Scaloni y el Dibu nominados, los premios “The Best” serán entregados de manera virtual La FIFA comunicó que los premios esta edición no contarán con la tradicional ceremonia en la que participaban la mayoría de los protagonistas. La entrega será mañana en Doha, Qatar.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La FIFA comunicó que los premios The Best serán entregados de manera virtual mañana martes 17 de diciembre y no contarán con la tradicional ceremonia en la que participaban la mayoría de los protagonistas.

Según informaron los diarios españoles Marca y AS, la gala tuvo que hacerse de esta manera ya que la FIFA no encontró una fecha en el calendario para llevar adelante tan importante evento.

Esto afectará directamente a algunos nominados como Lionel Messi (candidato a mejor jugador del mundo), Dibu Martínez (mejor arquero), y Lionel Scaloni (mejor entrenador), que no tendrán necesidad de viajar a Doha, la capital de Qatar, donde se hará la ceremonia.

La FIFA comunicó que los premios The Best serán entregados de manera virtual mañana martes 17 de diciembre y no contará con la tradicional ceremonia en la que participaban la mayoría de los protagonistas. (Foto: FIFA)

La cita, que se transmitirá en directo por FIFA.com, tendrá lugar en la Aspire Academy, en la víspera de la final de la Copa Intercontinental que, el miércoles, disputarán el Real Madrid y el equipo mexicano Pachuca.

En la misma estarán distintos mandatarios, incluido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, miembros del Consejo de la FIFA, exfutbolistas y otros representantes locales y regionales.

Quiénes son los ternados en el premio The Best

Con la finalización del año llegan los balances y las ceremonias de premiación. Después de la gala del Balón de Oro realizada por la revista francesa France Football, la entrega de los The Best tendrá lugar este martes 17 de diciembre.

Como no podía ser de otra manera, Lionel Messi es uno de los ternados para mejor jugador del mundo, junto a Lionel Scaloni, como mejor entrenador, y Dibu Martínez, que compite por el premio al mejor arquero del mundo.

Como no podía ser de otra manera, Lionel Messi es uno de los ternados para mejor jugador del mundo, junto a Lionel Scaloni, como mejor entrenador, y Dibu Martínez, que compite por el premio al mejor arquero del mundo.

El capitán albiceleste compite contra Dani Carvajal, Erling Haaland, Federico Valverde, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri, Toni Kroos y Vinicius. Leo se consagró campeón de la Copa América con la Selección, de la Supporters’ Shield con el Inter Miami y se quedó con los últimos dos galardones.

MIRA TAMBIÉN Preocupación en Boca: un futbolista fue operado y se perderá el repechaje de la Copa Libertadores

Lionel Messi fue nominado a los premios The Best. (Foto: @FIFAWorldCup).

Scaloni también está nominado como mejor entrenador del mundo y comparte nómina con Xabi Alonso, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Luis De La Fuente. El DT de la Selección argentina ya se quedó con el trofeo en el 2023 por ser campeón del mundo.

Lionel Scaloni fue nominado como el mejor entrenador de la temporada en los The Best. (Foto: @FIFAWorldCup).

Después de quedarse con el premio Lev Yashin por segundo año consecutivo, el Dibu Martínez buscará el trofeo del The Best ante rivales complicados como son Andriy Lunin, David Raya, Ederson, Gianluigi Donnarumma, Mike Maignan y Unai Simón. Sin embargo, tiene muchas chances.

El Dibu Martínez fue nominado a los premios The Best como el mejor arquero de la temporada. (Foto: @FIFAWorldCup).

Alejandro Garnacho y Walter Bou fueron nominados al Premio Puskas al mejor gol del año; mientras que en el listado para el 11 ideal aparecen Lautaro Martínez, Germán Cano, Luciano Acosta, Thiago Almada y Nicolás Otamendi.

Lautaro Martínez y Germán Cano, los argentinos nominados en el 11 ideal de los premios The Best. (Foto: @FIFAWorldCup).

Luciano Acosta y Thiago Almada, los argentinos nominados en el 11 ideal de los premios The Best. (Foto: @FIFAWorldCup).

Nicolás Otamendi fue nominado en el 11 ideal de los premio The Best. (Foto: @FIFAWorldCup).

Todos los futbolistas argentinos nominados a los premios The Best