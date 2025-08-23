Conmebol analiza aplicar duras sanciones tras los incidentes entre Independiente y la U de Chile Ambos clubes tiene solo unos días para presentar su descargo y evitar posibles sanciones.

La Conmebol decidió abrir un expediente disciplinario contra Independiente y la Universidad de Chile luego de los graves incidentes registrados en el estadio Libertadores de América durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El organismo recibió las versiones de ambos clubes sobre los hechos ocurridos en Avellaneda y emitió un documento que adjunta el informe del árbitro Gustavo Tejera.

En el informe, se detalla un cronograma de los incidentes, que según el referí comenzaron en el primer tiempo, cuando los visitantes empezaron a arrojar objetos y distintos líquidos a los hinchas del Rojo, pese a que la voz del estadio pidió varias veces que cesaran sus acciones.

El partido entre Independiente y Universidad de Chile se canceló por los graves incidentes. (Foto: Fotobaires)

Además, Conmebol notificó que ambas instituciones tienen tiempo hasta el 27 de agosto a las 13 (horario de Paraguay) para presentar sus alegatos.

También detalló las posibles sanciones, que van desde multas económicas hasta la descalificación de la competencia.

Suspendieron el partido que Independiente iba a jugar el domingo en su cancha contra Platense

Luego de los graves incidentes en el partido, se postergó el encuentro entre Independiente y Platense, correspondiente de la fecha 6 del Torneo Clausura, que se iba a disputar en el estadio Libertadores de América.

“Por disposición de la APREVIDE, el partido entre Independiente y Platense se posterga. Próximamente, se comunicará la nueva fecha”, publicó la cuenta oficial de la Liga Profesional.

El expediente que abrió Conmebol contra Independiente y Universidad de Chile