Convocan a voluntarios para el Mundial 2026: estos son los 6 requisitos y los pasos para anotarse La FIFA lanzó una convocatoria global para quienes sueñen con vivir la Copa del Mundo desde adentro.

Faltan exactamente doce meses para que comience el Mundial 2026, y la maquinaria organizativa ya está en marcha. Con 16 ciudades anfitrionas distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y México, la próxima edición de la Copa del Mundo promete ser la más ambiciosa de la historia: 48 selecciones, más de un mes de competencia y millones de fanáticos movilizados alrededor del planeta. En ese contexto, la FIFA acaba de abrir oficialmente la búsqueda de voluntarios y lanzó una invitación que ya despertó el interés de miles de personas en todo el mundo.

La propuesta apunta a quienes quieran ser parte del torneo desde adentro, como parte del equipo humano que sostiene cada engranaje del evento deportivo más visto del planeta. Se espera que más de 20 mil personas se sumen como voluntarias en distintas sedes y cumplan tareas clave: desde la asistencia a los espectadores en los estadios hasta la colaboración logística con equipos, medios o autoridades del evento. Una experiencia intensa, multicultural y, para muchos, inolvidable.

Para anotarse, hay que cumplir con algunos requisitos puntuales. El primero, por supuesto, es tener al menos 18 años cumplidos al momento de completar el formulario. El segundo, dominar el idioma inglés: si bien se valoran otras lenguas –como el español o el francés, sobre todo en las sedes mexicanas y canadienses–, la organización considera el manejo del inglés como indispensable para garantizar una comunicación fluida. Además, se requiere disponibilidad para asistir a varios turnos presenciales entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo, y predisposición para trabajar en equipo bajo presión.

El proceso de selección ya está en marcha y se divide en varias etapas. Todo comienza con el registro en la Comunidad de Voluntarios de FIFA, una plataforma oficial desde la que se canaliza toda la convocatoria. Luego se realiza una primera evaluación virtual: los aspirantes deben completar un formulario detallado, incluyendo sus idiomas, país de residencia, experiencia previa y sede preferida para participar. Las entrevistas grupales o individuales están previstas para la segunda mitad de este año, y los seleccionados pasarán por una capacitación intensiva entre abril y junio de 2026.

Aunque el voluntariado no es remunerado, la FIFA se compromete a entregar uniforme oficial, comidas durante los turnos, souvenirs conmemorativos y un certificado de participación. El alojamiento y el transporte corren por cuenta de cada participante, un detalle que no todos pueden sortear, pero que para muchos no representa un obstáculo a la hora de vivir un Mundial desde el otro lado del mostrador.

Las tareas, aclaran desde la organización, serán variadas. Algunos asistirán en las tribunas, ayudando a los hinchas a encontrar sus ubicaciones. Otros colaborarán en zonas de hospitalidad, prensa o incluso cerca de los equipos. También habrá tareas administrativas, operativas y logísticas. Y aunque no hay garantías de estar en el centro de la acción –como la entrada al campo de juego o el contacto directo con las estrellas–, ser parte de ese engranaje puede ser una experiencia transformadora.

La Copa del Mundo 2026 será la primera en la historia en contar con 48 selecciones y la primera que se realizará de forma conjunta en tres países. Y también puede ser, para muchos, la oportunidad de vivir una aventura única, hacer nuevos amigos y sumar una experiencia internacional de alto impacto.