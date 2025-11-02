Copa Libertadores 2026: cuántos puntos necesita Boca para asegurar su clasificación El Xeneize debe hacer un buen papel en su visita a Estudiantes para mantenerse en el segundo lugar de la tabla anual y seguir dependiendo de sí mismo, con el objetivo de disputar el certamen continental del año próximo.

Después de dos años sin jugar la Copa Libertadores, Boca tiene como principal objetivo asegurarse la clasificación para 2026. En ese sentido, está obligado a hacer un buen papel en la recta final del Torneo Clausura para meterse directamente mediante la tabla anual; o, en todo caso, consagrarse campeón.

La victoria ante Barracas del último lunes fue clave y el Xeneize sigue dependiendo de sí mismo, ya que está en la segunda posición de la general, pero esta tarde está obligado a cumplir en su visita a Estudiantes. ¿Cuántos puntos le faltan?

Con tres jornadas por delante, es decir, nueve puntos en juego, es posible realizar una estimación tomando como parámetro los antecedentes recientes. De todas formas, hay que aclarar que si el equipo de Claudio Úbeda pierde puntos en el camino, estará supeditado al desempeño de sus competidores.

El reglamento indica que desde 2022 hasta la actualidad se clasifican los primeros tres de la tabla anual (excepto campeones). Sin embargo, hay que hacer un asterisco: el tercero no se mete directamente, sino que obtiene un lugar en el repechaje, instancia peligrosa en la que Boca quedó afuera en 2025.

El repaso sobre la cantidad de puntos que obtuvieron los equipos clasificados en las últimas tres ediciones brinda un panorama más claro sobre la situación de Boca en el tramo final. Y las estadísticas exponen lo siguiente:

En 2022, Argentinos Juniors se clasificó directo a la Copa Libertadores 2023 con 67 puntos (54,47% de los puntos). Huracán fue al repechaje con 65 (52,85%). Se jugaron 41 partidos.

En 2023, San Lorenzo clasificó directo a la 2024 con 64 puntos (52,03%). Godoy Cruz fue al repechaje con 63 (51,22%). Se jugaron 41 partidos.

En 2024, River se clasificó directo a la 2025 con 70 puntos (56,91%). Boca fue al repechaje con 67 (54.47%). Se jugaron 41 partidos.

Entonces, en 2025, con solamente 32 partidos que suman por el nuevo formato, se podría predecir que Boca necesitaría 58 puntos (actualmente tiene 53) para llegar al 60% de las unidades en juego, un porcentaje que en los tres años anteriores le hubiese significado sin problemas la clasificación.

Es decir, basado en los antecedentes, tendría que ganar dos de los tres partidos que le quedan, o uno y empatar dos. Igualmente, también dependerá mucho también del andar de sus rivales directos, teniendo en cuenta que la lucha está muy reñida y hay varios aspirantes.

Lo único que hoy le garantizaría al ciento por ciento jugar la próxima Copa Libertadores es triunfar en los tres que le quedan: así, al menos, se quedará con el segundo lugar. Es que Rosario Central ya se aseguró ser primero.

De igual manera, hay algo importante a considerar: el campeón del Clausura libera cupo, pero a diferencia de años anteriores, en los que el puntero de la Liga solía ser el lidera de la tabla anual (por ejemplo, River 2023 o Vélez 2024), con este formato de playoffs hay más chances de que el campeón no sea necesariamente un equipo de arriba en la tabla anual (como Platense).

MIRA TAMBIÉN Jannik Sinner volvió a ser el número 1, tras consagrarse campeón en el Masters de París

También, vale aclarar que si uno de los del lote que pelea es campeón del Clausura o la Copa Argentina, se liberarán cupos por tabla. En los últimos dos casos, como está el panorama ahora en la anual, aplicaría solo para Argentinos Juniors si encadena una racha positiva sobre el final o levanta el trofeo federal.

Si Lanús gana la Sudamericana también se abre una ventana, pero no influiría porque está muy abajo en las posiciones. El único que ya está clasificado es Platense por haber ganado el Apertura.

Cómo está Boca en la tabla anual

Rosario Central aseguró su presencia en la próxima Copa tras sus triunfos ante Sarmiento e Instituto: es el líder de la tabla anual con 66 puntos, +25 de diferencia de gol. Boca, que estaba quinto, regresó al segundo lugar (53 puntos y +24) luego de ganarle a Barracas. River quedó tercero (52 puntos y +20), seguido de Argentinos Juniors (51 y +20) y Deportivo Riestra (51 y +15).

Qué rivales le quedan a Boca en el Torneo Clausura