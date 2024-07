Cuándo juega Argentina las semifinales de la Copa América 2024: los posibles rivales La Albiceleste derrotó a Ecuador y quedó un paso más cerca del bicampeonato. Conocé los detalles de su próximo partido.

La Selección Argentina arrancó con el pie derecho en los cuartos de final de la Copa América 2024, tras imponerse por penales sobre Ecuador, y ya sabe cómo continúa su camino en el certamen. A continuación, mirá el calendario y los pasos de los ocho mejores equipos rumbo a la final que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium.

Cuándo juega Argentina las semifinales de la Copa América 2024

La Selección volverá a la acción el martes 9 de julio a las 21:00 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Su adversario será el ganador del cruce entre Venezuela (ganador del Grupo B) y Canadá (escolta de la zona A).

Los posibles rivales de Argentina en semifinales

El próximo martes, los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán o con la Vinotinto o con Les Rouges, equipos que se enfrentarán entre sí este viernes 5 de julio.

El equipo norteamericano fue rival de la Selección solo un par de días atrás. En el encuentro inaugural del torneo, la Albiceleste se impuso 2-0 por sobre los dirigidos por Jesse Marsch. Pero pese a esa derrota, los Canucks se recuperaron y lograron avanzar de ronda tras vencer 1-0 a Perú y empatar sin goles ante Chile.

Por su parte, los venezolanos vienen de hacer una fase de grupos perfecta: vencieron 2-1 a Ecuador, 1-0 a México y 3-1 a Jamaica para finalizar primeros en la zona B. Estos resultados los posicionaron como los favoritos a avanzar a la próxima ronda y ser los siguientes rivales de Argentina. ¿Se dará ese choque?

Así sigue el camino de la Selección Argentina

A diferencia de las Copas del Mundo, en la que dos equipos del mismo grupo no se cruzarían hasta la final, en el partido decisivo de la Copa América jugarán uno del Grupo A o B vs. uno del Grupo C o D. Es decir que Uruguay, Brasil y Colombia se eliminarán entre sí, en cuartos o en semifinal. Por lo tanto, la Selección Argentina podría enfrentar a la Verdeamarela, la Celeste o al Cafetero únicamente en el último partido del certamen, que se jugará en Miami el 14 de julio.

Qué pasa si hay empate en la fase final de la Copa América 2024

En la fase final de la Copa América 2024, en cuartos, en semifinales y en el duelo por el tercer puesto, en caso de empate se recurrirá a una tanda de penales para definir al ganador del encuentro.

Ya en la final, previo a los tiros desde los 12 pasos habrá un tiempo extra de 30 minutos divididos en dos tiempos de 15 cada uno y que se disputará en su totalidad, por lo tanto no habrá gol de oro.