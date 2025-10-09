Cuándo juega la Selección Argentina vs. México los cuartos de final del Mundial Sub 20 Ya que superó los octavos ante Nigeria, la Albiceleste se medirá en la próxima instancia ante México.

Argentina derrotó 4-0 a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20. El elenco dirigido por Diego Placente llega como fuerte contendiente al título, tras avanzar con puntaje perfecto en un grupo que compartió con Cuba, Australia e Italia. En cuartos, lo espera México. Conocé cuándo se jugaría.

Cuándo jugará la Selección Argentina Sub 20 en los cuartos de final

El duelo entre el combinado mexicano y la Albiceleste se jugará este sábado desde las 20 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en Santiago. Mismo recinto del partido que se disputará hoy, por lo que si bien el vencedor de la jornada llegará con menos descanso, no tendrá que movilizarse, como si lo hará su rival, que viene de desempeñarse en Valparaíso.

Cómo son los cruces de octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025

Octavos de final: