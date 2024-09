Culminó la actividad del patín carrera en los World Skate Games: los resultados de los sanjuaninos Fernanda Illanes, Oscar Contrera, Andrea Alé y Mario Codorniú son los sanjuaninos que fueron parte de la competencia mundial. Oscar Lagos y José Rizzi corrieron para Argentina con los colores de San Juan.

Pescara fue el epicentro de la actividad del patín carrera en los World Skate Games 2024, en Italia. Allí hubo varios sanjuaninos participando de la competencia mundialista pero quien integró la Selección Argentina fue la pocitana, Fernanda Illanes, quien se desenvolvió en las pruebas de velocidad tanto en la pista de Montesilvano como en el circuito rutero de Sulmona.

Fernanda largó los 200 metros m/m, especialidad individual en la que debe hacer el menor tiempo en un giro a la pista. En esta carrera, la joven estudiante de kinesiología marcó 20”348 y la dejó en la 25ta posición. Posteriormente, en los 500 metros +D, también se quedó en la 25ta ubicación con un tiempo de 48”065. Ya en el plano del circuito rutero, emplazado en Sulmona, Fernanda fue parte de la carrera ‘One Lap’ y terminó 21ra con un tiempo de 27”014 y finalizó su participación en el mundial 2024 con la prueba más veloz del patín carrera como son los 100 metros carriles. En la oportunidad, clavó los cronómetros en 11”550, en el 25to lugar.

Con Oscar Contrera como líder, los máster sanjuaninos y otros por adopción, en la Maratón de 42km

Tal y como históricamente se acostumbra en el patín carrera, los torneos mundiales tienen su cierre maratonista. Los mejores en fondo (distancias de muchos kilómetros), y algunos velocistas con estrategias para imponerse en el sprint final, patinan 42 kilómetros en un recorrido por las calles de la ciudad. En esta ocasión, el trazado estuvo situado en la zona costera de Pescara y en un circuito sumamente veloz, donde no solamente tardaron menos de una hora en completar el kilometraje sino también donde hubo muchas caídas, según lo que comentaron los protagonistas.

Quien se quedó con una espina en el ojo fue Oscar Contrera (65), el histórico representante del patín carrera sanjuanino, que en la oportunidad con su Fundación, dependiente de la Federación Sanjuanina de Patín, con la colaboración de la Municipalidad de Rivadavia y de la Capital, pero principalmente del Gobierno de San Juan, presentó un equipo compuesto por tres sanjuaninos y dos por adopción, ya que Oscar Lagos es oriundo de Buenos Aires y José Manuel Rizzi, de Villa La Angostura, Neuquén; no obtuvo los resultados por los cuales se preparó.

El “Negro”, como lo conocen en ambiente del deporte, sufrió una fuerte caída entrenando en El Pinar una semana antes de viajar a Italia y pese que a Diario de Cuyo le dijo que eso no fue su excusa, los golpes y raspones le pasaron factura. El cuerpo se resintió y en un circuito tan veloz, no pudo rendir al 100%. No retuvo el título mundialista que alcanzó en el 2022 y tampoco ingresó en el podio como en Barcelona 20219, en la categoría más de 60 años (Máster D). En diálogo con este medio, sostuvo que “esto no termina aquí, hay revancha”. “Me quedan dos años para el próximo mundial y voy a trabajar en eso. Tengo un sabor muy amargo por lo que pasó pero de ahora en más voy a entrenar con la mente puesta en el Mundial 2026. Soy consciente a qué venía y los objetivos no se cumplieron pero mi carrera deportiva no termina aquí, hay revancha”, destacó quien este 28 de septiembre competirá en la ‘Marathon de Berlín’.

Finalmente, el equipo contó con la participación de Andrea Alé, en la categoría Master C (menos de 60 años), que junto a su marido Mario Codorniú (Máster C) corrieron por primera vez un Mundial Máster. Satisfechos por la experiencia y de haber cumplido con cruzar la línea de meta del evento internacional. En tanto, el neuquino José Manuel Rizzi participó de la categoría Máster B y el juninense Oscar Lagos, en Máster C con la alegría de haber patinado en suelo italiano junto a los mejores del mundo.

Fotos: gentileza Gustavo Chajet.