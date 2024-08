De descender y estar casi en quiebra, al resurgir con un Triunvirato: Peñarol espera por un presidente Mauricio Rojas, Constantino Mattar y Jorge Babsia agarraron el club cuando era "una brasa caliente". Después de varios meses ordenaron la institución y lograron el objetivo de llamar a Asamblea.

La tormenta, o mejor dicho el temporal que arrasó a Sportivo Peñarol durante el 2023, parece que por fin llegó a su fin. El club chimbero sufrió una grave crisis institucional, descendió, tuvo a su ahora expresidente envuelto en una causa judicial pero hoy, a un año de eso resurgió. Un Triunvirato Normalizador logró ordenarlo y ponerlo de pie. Ahora, el Bohemio espera por un presidente: las elecciones tendrán lugar el próximo 9 de septiembre.

Mauricio Rojas, Constantino Mattar y Jorge Babsia fueron los tres socios e hinchas de toda la vida que lograron el objetivo. Sin temor a perder nada, agarraron el club en el peor momento de la historia. Sumergido en una crisis dirigencial que tuvo peleas, discusiones, sillazos, denuncias penales y que afectó a lo deportivo con la pérdida de categoría del Federal “A”, el Triunvirato Normalizador ordenó todos los aspectos institucionales del club para cumplir con todos los requisitos de Personería Jurídica para lograr por fin el llamado a Asamblea.

“Han sido 6 meses de arduo trabajo. El camino era llegar a la asamblea, fue un trabajo arduo pero satisfactorio porque le vamos a devolver el club a los socios que son los verdaderos dueños. Hicimos todo esto por amor al club y esto ya es una misión cumplida”, expresó Rojas, nieto de Ramón Pablo Rojas, expresidente de Peñarol y quien le da el nombre al estadio bohemio. Rojas comentó que Peñarol hoy en día está organizado con dos coordinadores (manejando Escuelita de fútbol y otro en Inferiores), el plantel está conformado casi en un 100% con chicos del club. “Los números han sido muy difíciles porque encontramos el club con $0 y las cuentas bloqueadas. Podemos decir que hoy están al día todas las personas que trabajan en el club y los chicos del plantel de Primera se les debe una sola quincena. El club está con las raíces verdes, listo para florecer pero hay que seguir regando”, manifestó.

Cuando asumieron además se encontraron con una deuda con el plantel que jugó el Federal y que finalmente terminó descendiendo. Rojas dijo que hay tres casos judicializados: Diego Pave, Pablo Costi y Francisco Salinas. “Hay deudas que se han encausado y otras que hemos hecho presentaciones explicando que no se pueden afrontar porque las cuentas siguen bloqueadas por la Justicia y también porque hay cosas que no están a derecho con el reclamo. Hay jugadores que se fundan en un contrato que hace un reconocimiento de deuda pero mucho mayor a la que habían contraído por contrato”, expresó.

Mauricio Rojas, uno de los integrantes del Triunvirato que puso de pie a Peñarol.

Sobre el manejo de la anterior gestión con Oscar Cuevas al frente, Rojas manifestó su malestar sobre como se manejaron con los planteles del año pasado. “Hubo jugadores con los que se portaron muy mal, por ejemplo con Pave que se lesionó y el club no tenía seguro, se tuvo que operar en la parte pública. Uno de las primeras medidas del Triunvirato fue asegurar a todos los jugadores del club, hay mas de 30 jugadores que tuvieron siniestros y se hicieron atender”, comentó.

Otra de las deudas que lograron sanear fueron de servicios. El club llevaba 13 años sin abonar servicios y la deuda estaba judicializada: en total en agua, luz y gas abonaron $2.700.000 para poder quedar al día.

Aunque sin dudas uno de los grandes problemas que encontraron cuando asumieron fue la falta de libros en el club: no habían libros de socios, tampoco de Asambleas ni de Actas, no existían Inventarios ni Balances. Hicieron una presentación a Personería Jurídica solicitando que se exceptúen los balances y apenas recibieron el OK hicieron el llamado a Asamblea. “Hicimos todo lo posible pero pedimos actas al Banco San Luan, Santander, al Consejo Federal, a la AFA, a la Liga Sanjuanina y a la Secretaría de Deportes solicitando rendición de cuentas y el único que respondió fue Deportes pero aún así los balances son impracticables, por eso explicamos a Personería la situación y le pedimos que nos permitiera llamar a Asamblea y que esa carga se le de a la nueva Comisión con más plazo y lo aceptaron”, explicó.

Lo cierto es que son 100 los socios que podrán participar del acto eleccionario y a la vez elaborar listas para presidir el club, lógicamente siempre que estén al día (hoy son cerca de 70 y 80 quienes se encuentran al día). Esos socios volvieron al club a través de una campaña de socios que realizó esta gestión normalizadora, pues el año pasado no había libro de socios ni cobro de cuotas. Tampoco habían ingresos regulares por parte de los chicos de Escuelita e Inferiores, es que de 400 chicos que juegan en el club, solo abonaban 250. “Nos ha costado hacer que esos chicos que no estaban pagando lo vuelvan hacer”, expresó el dirigente.

La cuota social en Peñarol es de $6.000 socio platea y $5.000 socio popular. En tanto que en Escuelita se abona $8.000.

Hoy en día los ingresos que recibe Peñarol son únicamente desde Escuelita, Inferiores, cuotas sociales y aportes de socios. Rojas agradeció al Sindicato Empleados Públicos por la colaboración reciente de juegos de camisetas para la Cuarta y Primera División y ropa de invierno, ya que con eso el club evitó una erogación de 4 millones de pesos.

La falta de sponsors es un tema a resolver en Chimbas. “Nadie confía en Peñarol porque ha sido muy dañino el proceso, en el último tiempo Peñarol ha salido más en la sección Policiales y poco en Deportes. Tenemos que lograr que el club vuelva a salir en páginas deportivas para que la gente vuelva a la cancha y los sponsors vuelvan a creer”, manifestó.

Por último, Rojas se refirió al expresidente Cuevas que hasta el día de hoy sigue ligado a una causa judicial por malversación de fondos. “Yo no tengo nada personal con Cuevas pero Peñarol sí lo tiene”, expresó. A días de la Asamblea y sin candidatos en la mira, Rojas dijo que espera que un grupo de socios arme una lista y se presente. “Nosotros llegamos con un pedido de intervención de socios, el Triunvirato trabajó con ayuda de los socios, gente que le ha dedicado al club horas y se merecen ser la conducción del club, lo demostraron cabalmente trabajando”, comentó.

¿Qué tiene que tener el nuevo presidente de Peñarol? Para el dirigente está claro: “Tiene que tener a Peñarol por delante, se tienen que terminar las personalidades y los ricos y famosos. Tiene que saber que somos transitorios porque Peñarol nos trasciende, ningún club se va llamar Rojas Deportivo Club el club se va llamar siempre Sportivo Peñarol”, cerró.

ASAMBLEA

El llamado a Asamblea General Extraordinaria será el próximo 9 de septiembre en la sede del club con el primer llamado a las 20.30 horas y el segundo llamado a las 21.30 horas.