De fútbol a saltos hípicos: así es la agenda deportiva para el fin de semana en San Juan Hasta el domingo 1 de junio las competencias deportivas varían entre rugby, gimnasia rítmica, saltos hípicos, ajedrez, tenis, ciclismo de ruta y montaña, hockey sobre patines, básquet, fútbol, entre otros.

Durante el fin de semana del viernes 30 de mayo y el domingo 01 de junio de 2025, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Rugby – Aniversario de Dinos XV

El octavo año del proyecto sanjuanino se celebrará este sábado 31, desde las 10:30 horas, en el anexo del Sporting Club Alfiles, ubicado sobre calle Pellegrini, Departamento Rivadavia. El equipo masculino de rugby inclusivo disputará un partido amistoso ante Espartanos y Espíritu Rugby, integrado por representantes del Servicio Penitenciario.

A diario, Dinos XV promueve un espacio de igualdad, inclusión y respeto dentro del ámbito deportivo. Forma parte del programa Deporte Adaptado, impulsado por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte.

Gimnasia Rítmica

Desde este sábado 31 de mayo al domingo 01 de junio, en el velódromo Vicente Alejo Chancay se llevará a cabo un campus de entrenamiento para gimnastas. La actividad será dirigida por Carolina Cosentino, entrenadora nacional de la disciplina. Además de los deportistas mujeres y hombres, la capacitación también está dirigida a entrenadores, profesores y estudiantes de Educación Física y público en general.

La actividad surge de un trabajo en conjunto entre el Gobierno de San Juan (Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte), el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), la Confederación Argentina de Gimnasia y la Federación Sanjuanina de Gimnasia.

Ecuestre

Desde el viernes 30 de mayo al domingo 01 de junio, de 09 a 18 horas, en el Jockey Club de Rivadavia se celebrará una edición más del reconocido Torneo Cordillerano de saltos hípicos. El campeonato recibirá a 400 jinetes, cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan y la entrada para el público será libre y gratuita.

Ajedrez

Liga Provincial Escolar

Este sábado 31 de mayo se celebrará la segunda fecha del certamen sanjuanino que reúne a niños y adolescentes, de entre 6 y 18 años, que cursen sus estudios en Primaria o Secundaria. La actividad será en horario de mañana, en la Biblioteca Franklin, Capital.

Tenis

Este sábado 31 de mayo, en las canchas del San Juan Lawn Tennis comenzará a disputarse el Torneo Abierto 2025 que estará destinado a hombres y mujeres de categoría Primera, Intermedia y Segunda.

Ciclismo de montaña

Este fin de semana, en la provincia se disputará la segunda fecha del Campeonato Regional Cuyo 2025 en la modalidad cross country (XCO). De la competencia participarán hombres y mujeres, de las divisionales promocional y profesional, desde la categoría Infantil hasta Máster. El evento se celebrará el sábado 31 de mayo y el domingo 01 de junio, en el circuito de carrera ubicado en el Parque Quebrada de Zonda.

Rugby

Torneo Cuyano 2025 – Copa Oro

Por la séptima fecha de la primera ronda, el sábado 31 de mayo el San Juan Rugby recibirá en Santa Lucía a Teqüe y Universitario Rugby visitará a Liceo en Mendoza. Ambos partidos comenzarán a las 16 horas en Primera, a las 14:15 en Intermedia y a las 12:30 en Preintermedia.

Torneo Cuyano 2025 – Copa Plata

Por la séptima fecha de la primera ronda, este sábado 31 de mayo jugarán entre sí Jockey Club y Alfiles (16:00 horas, Intermedia a las 14:15) y Huazihul visitará a Banco Rugby de Mendoza (15:45 horas, Intermedia a las 13:45).

Torneo Femenino de San Juan

Este domingo 01 de junio habrá un nuevo encuentro de rugby para equipos sanjuaninos. La actividad se llevará a cabo en el Jockey Club, desde las 11 horas. Participarán las categorías Juveniles y Primera de los siguientes clubes: Jockey, Huazihul, Alfiles y 9 de Julio Rugby.

Encuentro infantil

Todos los clubes afiliados a la Unión Sanjuanina de Rugby disfrutarán de un nuevo encuentro para las categorías infantiles. La actividad se llevará a cabo en el Universitario Rugby. Las M12 jugarán el sábado 31 de mayo desde las 14 horas; y las M5 a M11 lo harán el domingo 01 de junio a partir de las 10 horas.

Hockey sobre patines

Copa San Juan Gobierno 2025 – Femenino

Esta semana terminó de disputarse la primera fecha de este campeonato femenino en Primera División. Los resultados fueron los siguientes: Barrio Rivadavia 3-4 Lomas de Rivadavia; Huarpes 2-6 Bancaria; Valenciano 3-4 Unión Vecinal de Trinidad; Social 4-3 Sindicato Empleados de Comercio; Atlético Argentino 4-5 Unión de Villa Krause y Concepción 5-3 Aberastain de Pocito.

Primera División – Torneo Oficial – Femenino

Ayer jueves 29 de mayo, a partir de las 21:30 horas, se jugaron los partidos correspondientes a la novena fecha del campeonato sanjuanino. Los resultados fueron los siguientes: Unión de Villa Krause 2-8 Unión Vecinal de Trinidad (0-12); Social 4-2 Valenciano (0-0); Sindicato Empleados de Comercio 1-5 Concepción (2-4); Lomas de Rivadavia 3-2 Barrio Rivadavia (1-6); Aberastain 5-4 Bancaria (5-4); y Huarpes 4-8 Atlético Argentino (2-2).

Entre paréntesis, los resultados finales en categoría Segunda o Reserva.

Primera División – Torneo Oficial – Masculino

En Primera, este viernes 30 de mayo se jugarán los partidos correspondientes a la novena fecha del torneo. Los partidos iniciarán a las 21 horas y los cruces son los siguientes: Valenciano vs Olimpia, Atlético Argentino vs. Concepción, Social vs. Bancaria, Hispano vs. Unión Vecinal de Trinidad, Huarpes vs. Lomas de Rivadavia y Altos de San Juan vs. Richet Zapata.

Primera División – Reserva – Torneo Oficial – Masculino

En Segunda (o Reserva), este viernes 30 de mayo se jugarán los partidos correspondientes a la novena fecha del torneo. Los partidos iniciarán a las 20 horas y los cruces son los siguientes: Valenciano vs Olimpia, Atlético Argentino vs. Concepción, Social vs. Bancaria, Hispano vs. Unión Vecinal de Trinidad, Huarpes vs. Lomas de Rivadavia y Altos de San Juan vs. Richet Zapata.

Ciclismo de ruta

Libres y Máster

La segunda fecha de la temporada otoño/invierno se correrá este sábado 31 de mayo, desde las 14 horas, en el Complejo El Pinar de Rivadavia.

Infanto – Juvenil

La tercera fecha del campeonato caucetero se disputará este domingo 01 de junio en el circuito óvalo del departamento, ubicado detrás de la Terminal de Ómnibus. La concentración será desde las 8:30 horas y la largada a partir de las 9:30. Las inscripciones serán este sábado 31 de mayo, de 18 a 21 horas, en la sede de la Federación Ciclista Sanjuanina (Avenida Rawson 860 sur, Capital).

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación de la fecha 15 del Torneo Apertura 2025.

Sábado 31 de mayo

Sportivo Rivadavia vs. Aberastain.

Minero vs. Juventud Zondina en cancha de Juventud Unida de Pocito.

Carpintería vs. Colón Junior.

San Lorenzo de Ullúm vs. Marquesado.

Domingo 01 de junio

Sportivo Peñarol vs. Trinidad

Desamparados vs. 9 de Julio.

Sarmiento de Zonda vs. Villa Obrera.

Atenas de Pocito vs. Árbol Verde.

Unión de Villa Krause vs. Alianza.

Horarios: 14:00 horas para Cuarta División y 16:00 horas para Primera División.

Segunda División – Masculino: programación de la fecha 9 del Torneo Apertura 2025.

Sábado 31 de mayo

Recabarren vs. Unión San Damián

El Globo vs. Punteto.

Los Pumas vs. Libertad Juvenil en López Peláez.

Defensores de Argentinos vs. Juventud Rivera en Fiorito.

Domingo 01 de junio

Villa Hipódromo vs. Juventud Unida.

Sp. Federico Picón vs. Centenario Olímpico.

Fiorito vs. Rawson Junior.

Del Bono vs. San Agustín.

Huarpes vs. Juventud Ullunera en San Damián.

Defensores de Los Andes vs. Villa Ibáñez (Cuarta a las 9:30 y Primera a las 11:30 horas).

Horarios: 14:00 horas para Cuarta División y 16:00 horas para Primera División.

Primera División – Femenino: programación de la fecha 10 del Torneo Apertura 2025.

Sábado 31 de mayo

Atenas de Pocito vs. 9 de Julio (Cuarta División a las 15:00 y Primera a las 16:30 horas).

Minero vs. Alianza en Juventud Unida de Pocito (Cuarta a las 10 y Primera a las 11:30 horas).

San Martín vs. Universidad en auxiliar Hilario Sánchez (Cuarta a las 16 y Primera a las 17:30 horas).

Colón Junior vs. Sportivo Rivadavia (Cuarta a las 15 y Primera a las 16:30 horas).

Domingo 01 de junio

Palermo vs. Villa Obrera en Centenario Olímpico (Cuarta a las 10 y Primera a las 11:30 horas).

Desamparados vs. Trinidad en Marquesado (Cuarta a las 14 y Primera a las 16 horas).

Segunda División – Femenino: programación de Cuartos de Final – Ida del Torneo Apertura 2025.

Cuarta División

Sábado 31 de mayo

Aberastain vs. Alianza en Aberastain a las 10 horas.

Rufrano vs. Defensores de los Andes en Predio Yrigoyen a las 14:30 horas.

Domingo 01 de junio

Libertad Juvenil vs. Unión de Villa Krause en Libertad Juvenil a las 15:30 horas.

López Peláez vs. Carpintería en López Peláez a las 10:30 horas.

Primera División

Sábado 31 de mayo

Aberastain vs Defensores de los Andes en Aberastain a las 11:30 horas.

Domingo 01 de junio

Libertad Juvenil vs Unión de Villa Krause en Libertad Juvenil a las 17 horas.

Alianza vs. Carpintería en Alianza a las 16 horas.

Central Argentino vs. Rufrano en Juventud Unida a las 16:30 horas.

Torneo Femenino de Inferiores: programación de la fecha 7 del Torneo Apertura 2025.

Sábado 31 de mayo

Sede: Sportivo Rivadavia, La Bebida, Rivadavia.

09 horas: Alianza vs. Atenas.

10 horas: Villa Obrera vs Rufrano.

11 horas: Desamparados vs. Libertad Juvenil.

12 horas: Universidad vs. Rivadavia.

Libre: San Martín.

Básquetbol

Federación Sanjuanina de Básquetbol

Nivel 1 – Masculino: programación de la fecha 9 del Torneo Apertura 2025.

Jueves 29 de mayo

Universidad 58-62 Jáchal

Ausonia 33-80 Hispano

Viernes 30 de mayo – 22 horas

Urquiza vs. Inca Huasi.

Lanteri vs. Sporting Estrella.

Libre: Unión Vecinal de Trinidad.

Nivel 2 – Masculino: programación de la fecha 9 del Torneo Apertura 2025.

Domingo 25 de mayo

Unión Vecinal de Trinidad 54-58 Sporting Estrella.

Viernes 30 de mayo

22 horas: El Ceibo vs. Hispano 2

Lunes 02 de junio

21:45 horas: Sanjuanino Junior vs. Del Bono.

Martes 03 de junio

22 horas: Isca Yacú vs. Inca Huasi.

Libre: Barrio Aramburu.

Nivel 3 – Masculino: programación de la fecha 10 del Torneo Apertura 2025.

Domingo 01 de junio

20 horas: El Ceibo vs. Centro Impulso.

Martes 03 de junio

22:15 horas: Girona vs. Minero Argentino.

Libre: Sanjuanino Junior 2.

Nivel 1 – Femenino: programación de los partidos Cuartos de Final – Vuelta del Torneo Apertura 2025.

Domingo 01 de junio

17 horas: Urquiza vs. Isca Yacú (Ida: victoria de Isca Yacú 67-54)

20 horas: Lanteri vs Universidad (Ida: victoria de Universidad 59-42)

De ser necesario, programación de partido 3 (desempate).

Martes 03 de junio – 21:30 horas: Universidad vs. Lanteri.

Miércoles 04 de junio – 22 horas: Isca Yacú vs. Urquiza.