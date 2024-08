Desamparados entró en un ránking junto a 8 clubes entre los que se encuentran Boca y River El club de Puyuta integra una lista de nueve equipos del fútbol argentino. ¿Cuál es el motivo?

Sportivo Desamparados fue noticia este fin de semana tras conocer un ránking diseñado por un canal de televisión que eligió los 9 estadios del fútbol argentino con apodos más curiosos. El “Serpentario”, como se conoce al Estadio José Nehín, la sede de Desamparados, integra la lista donde también se encuentran “La Bombonera” o “El Monumental”.

Los estadios del fútbol argentino le deben su nombre a distintos factores; pueden ser grandes ídolos de la institución, alguna figura política que tuvo relevancia en su construcción, su ubicación geográfica o alguna fecha relevante en la historia del club. Pero también, muchos tienen un apodo que en algunos casos es más popular que su denominación oficial. La mayoría de ellos se relacionan con la arquitectura del recinto, pero otros tienen orígenes realmente curiosos. Un repaso los nueve más raros y la historia de cada uno de ellos.

1. Colón: “Cementerio de los Elefantes”

El Brigadier General Estanislao López es la casa de uno de los dos equipos más representativos de la Ciudad de Santa Fe. Su apodo nació el 10 de mayo de 1964, cuando el conjunto local venció 2 a 1 al Santos de Pelé, cortándole un invicto de 43 partidos del por entonces campeón vigente de la Copa Libertadores. En la crónica posterior al partido, el Gallego Gutiérrez, un afamado periodista de la época, le colocó el sobrenombre al estadio.

A partir de aquella histórica gesta, el Sabalero ha cosechado otras grandes victorias en su casa. Le ganó a Peñarol en 1967, a Racing en 1968, a Estudiantes en 1970, a Independiente en 1975, a Vélez en 1996, a River en 1997 y a Boca en 2004, todos campeones de la Libertadores el año anterior. También, en octubre 2018, le quitó un invicto de 32 partidos al Millonario de Marcelo Gallardo, que posteriormente también se consagraría en el torneo más prestigioso de Sudamérica.

2. Boca: “La Bombonera”

La cancha del Xeneize es reconocida en todo el mundo por su historia, mística y mitos sobre lo que significa jugar allí. Más allá de que su nombre original es Alberto José Armando, en honor a uno de los presidentes más importantes, que estuvo 21 años al mando de la institución, se la conoce como La Bombonera por un motivo muy particular.

Victor Sulcic, el arquitecto esloveno que encabezó el proyecto, le puso este apodo a raíz de una caja de bombones que recibió como regalo y tenía la misma forma del estadio. El bosquejo original preveía tribunas en los cuatro costados, pero las escasas dimensiones obligaron a mutar el diseño para elaborar una especie de “D”. De allí también se explica la famosa acústica, además de la sensación de cercanía que existe con el público por haber tenido que optimizar el espacio y levantar las bandejas con una pendiente muy marcada.

3. San Lorenzo: “Nuevo Gasómetro”

El Pedro Bidegain es el segundo estadio del Ciclón en su historia. El primero de ellos, construido en 1916, no tenía una denominación oficial ya que no se estilaba en esa época, pero se lo empezó a conocer popularmente como Gasómetro por su similitud arquitectónica con los depósitos de gas de aquellos tiempos. Cuando en 1979, en plena dictadura cívico-militar, San Lorenzo perdió su cancha por problemas económicos y litigios legales con una empresa constructora, debió mudarse y construir un nuevo recinto. Tras hacer de local en varios estadios de la provincia de Buenos Aires, San Lorenzó inauguró su nueva casa en 1993 y, pese a que ya no tenía similitudes con aquellos viejos depósitos de gas, se lo apodó el “Nuevo Gasómetro”.

4. Vélez: “El Fortín”

El apodo fue puesto por Hugo Marini, reconocido periodista del Diario Crítica. Le colocó este seudónimo al viejo estadio del club en la previa de un duelo ante San Lorenzo en la década de 1930, y se debe a la similitud del mismo con un fortín de guerra. Además, en esa época Vélez cosechaba una importante racha sin derrotas de local, otro de los fundamentos para instaurar aquel apelativo. En 1951, cuando se construyó el José Amalfitani, el apelativo se trasladó a la nueva cancha. La particularidad es que el apodo se utiliza tanto para referirse a la cancha, como para referirse al propio club.

5. Arsenal – “El Viaducto”

El estadio Julio Humberto Grondona, uno de los fundadores de Arsenal y el presidente más representativo de la historia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tiene este apodo debido al viaducto ferroviario que se encuentra en la avenida Mitre, donde está ubicada la estación de Sarandí del Ferrocarril Roca. En las transmisiones de los partidos donde el Arse juega de local, se puede ver al tren pasar por detrás del estadio.

6. Gimnasia de Jujuy: “Tacita de Plata”

Este es un caso muy particular, porque en realidad así se apoda a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Hay distintas teorías sobre cómo surgió este sobrenombre; algunos dicen que es porque está rodeada por los ríos Xibi Xibi y Grande, y estos bordean el valle como brillantes cintas; otros creen que es por su pequeño tamaño y porque se alza entre los cerros; o por su antigua riqueza en plata. El Estadio 23 de agosto -que lleva ese nombre por el día que se produjo el Éxodo Jujeño en 1812- recibe este apodo sin justificación alguna más que estar ubicada en una ciudad a la que se la conoce de aquella manera.

7. Desamparados: “El Serpentario”

El estadio José Eduardo Nehin de la ciudad de San Juan lleva este extraño apodo como consecuencia del apelativo del club. Al equipo, que supo jugar ante River en el Nacional B, se lo conoce como Las Víboras, por su rápida y agresiva forma de jugar en los torneos regionales de la década del 60′. A partir de ese momento a la cancha se la empezó a denominar de esta manera y a día de hoy el apodo es mucho más utilizado que el nombre oficial.

8. Ferro – “El Templo de Madera”

Inaugurado el 2 de enero de 1905, el Arquitecto Ricardo Etcheverri es el estadio más viejo del fútbol argentino y el segundo más longevo de Sudamérica, por detrás del Gran Parque Central de Nacional de Uruguay, creado en 1900.

Recibe su apodo debido a las icónicas tribunas con tablones de madera, que se mantuvieron durante más de un siglo. En octubre del 2014 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió inhabilitar esa popular por cuestiones de seguridad y el 28 de junio del 2015, el Verdolaga inauguró su nueva tribuna de cemento enfrente a la histórica grada de madera donde se ubicaba la hinchada local.

9. Talleres de Córdoba: “La Boutique”

Ubicado en Barrio Jardín, el Estadio Francisco Cabasés es utilizado para los partidos de Reserva e Inferiores, ya que la Primera hace de local en el Mario Alberto Kempes debido a la gran cantidad de público que lleva la T en cada uno de sus encuentros.

Se le dio este seudónimo a la casa del conjunto cordobés en el año 1975, cuando el equipo volvió a jugar allí luego de una remodelación que tardó dos años y medio. Recién pintado, con su fachada art decó, muchas publicidades llamativas y hasta adornado con flores, un allegado al club le puso este mote por su similitud a una tienda de moda.