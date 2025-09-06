Desamparados-Marquesado y 90 minutos para definir quién jugará el Regional Amateur: todo lo que tenes que saber El encuentro se jugará hoy desde las 19 horas en el Estadio del Bicentenario y con ambas hinchadas. Precio de entradas, ingresos, árbitros y cómo ver el partido por streaming.

Una verdadera final se jugará esta tarde en el Estadio del Bicentenario. Un partido para “alquilar balcones” por todo lo que se juega. Desamparados y Marquesado se medirán hoy en una final de 90 minutos para definir el último pasaje para el Torneo Regional Amateur 2025-2026. El partido se jugará desde las 19 horas, con ambas hinchadas, bajo un importante operativo policial y bajo una importante expectativa.

Será una verdadera final ya que el ganador obtendrá la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026. ¿Porqué serán Desamparados y Marquesado quienes definan el pasaje? Porque Marquesado, fue último subcampeón del torneo local tras caer en la superfinal ante Atenas, y Desamparados, porque terminó como el mejor equipo de la tabla general 2024. Atenas y Colón ya tienen el pasaje asegurado y teniendo en cuenta que -según afirman desde el Consejo Federal- este año el Regional Amateur reducirá el cupo de participantes y no habrá invitaciones como venía sucediendo años anteriores, el duelo entre el Víbora y el equipo del Far West será clave.

“Por San Juan serán contados con los dedos de una mano quienes participen”, deslizaron desde la Liga Sanjuanina descartando que haya invitaciones. San Juan en la edición anterior contó con 20 equipos disputando el certamen, Desamparados incluso jugó la final por el ascenso y ni siquiera por quedar en la puerta de la gloria se ganó su derecho de poder participar del certamen.

En cuanto a lo deportivo quien llega mejor es Marquesado, hoy escolta del líder Unión en el Clausura sanjuanino con 17 puntos, a solo 2 del Azul. El Tricolor viene de ganarle a Villa Obrera y en los 8 encuentros disputados, ganó 5, empató 2 y solo perdió un partido. Tiene 17 goles a favor y 8 en contra. Desamparados en tanto, llega con la derrota ante Minero donde jugó con una formación alternativa pensando en el partido de hoy, ahora al mando de Gerardo Pinto en la conducción técnica, Sportivo está 8° con 12 puntos producto de 3 triunfos, 3 empates y 2 derrotas.

Precios de entradas

Las populares costarán 7 mil pesos, mientras que las plateas tendrán un valor de 10 mil pesos. La organización está a cargo de la Liga Sanjuanina de Fútbol por lo tanto el único lugar habilitado para adquirir las entradas son las boleterías del Bicentenario desde las 17 horas.

Ubicación e ingresos de cada hinchada

Entre semana se reunieron las autoridades de la Liga, los presidentes de ambos clubes y la Policía de San Juan. La parcialidad de Desamparados ocupará el sector de la Popular Norte y Platea oeste baja Norte, por lo tanto los hinchas deberán ingresar por Ruta Nacional 40 y calle 6. Mientras que Marquesado se ubicará en la Popular Sur y Platea oeste baja Sur, los trasladarán por calle Mendoza para luego hacer su ingreso por calle 7.

Cómo ver el partido

Los hinchas de Desamparados y Marquesado que no puedan asistir al Bicentenario podrán seguir la transmisión en vivo de Radio Santa Cecilia vía streaming a través de Passline.