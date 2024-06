Djokovic abandonó tras la victoria sobre Cerúndolo y habrá nuevo número 1 del mundo: Jannik Sinner La organización del torneo confirmó que el serbio decidió bajarse tras haber sufrido una lesión durante el partido contra el argentino.

Tras el maratónico triunfo sobre Francisco Cerúndolo, la organización de Roland Garros confirmó que Novak Djokovic no jugará los cuartos de final del segundo Grand Slam de la temporada, horas después de que el serbio advirtiera que iba a evaluar su condición física por una lesión en la rodilla durante el choque contra el argentino.

“El serbio, que debía enfrentarse a Casper Ruud el miércoles en la revancha de su final de 2023, se vio obligado a retirarse del resto del evento de 2024 tras someterse a una resonancia magnética el martes. El estudio reveló daños en el menisco medial de su rodilla derecha”, informó el certamen en sus redes sociales. Esta baja significa que Nole no podrá defender los 2 mil puntos del ranking que acumulaba por ser campeón en la edición 2023 y será superado en el número 1 del mundo por el italiano Jannik Sinner.

El jugador de 37 años, que el domingo había alcanzado el boleto a octavos de final ante el italiano Lorenzo Musetti en otro duelo maratónico que se extendió por cuatro horas y media y finalizó pasadas las 3 de la mañana de Francia, acusó un dolor en su rodilla derecha durante el tercer game del segundo set frente al argentino. Al descanso del 1-2 pidió por el fisio, quien ingresó para trabajar sobre la zona afectada. La incertidumbre creció cuando Nole se acostó sobre una camilla en la cancha mientras el profesional le realizaba movimientos de recuperación. Antes de que se cumpliera el tiempo médico reglamentario, se puso de pie y decidió continuar.

Si bien continuó y se llevó el pase a cuartos de final con un 6-1, 57, 3-6, 7-5 y 6-3, su físico le puso un freno y el primer semifinalista del Grand Slam sobre polvo de ladrillo es el noruego Casper Ruud, actual 7 del mundo. En esa instancia se topará con el vencedor del enfrentamiento entre el alemán Alexander Zverev y el australiano Alex de Minaur.

Hay que tener en cuenta que tras la victoria sobre el jugador sudamericano, el hombre que llegó a Francia como campeón defensor reconoció en rueda de prensa que los problemas en su rodilla lo persiguen desde hace tiempo: “En las últimas semanas llevo teniendo un pequeño malestar en la rodilla derecha, pero no es una lesión como tal. Llevo ya un par de torneos jugando con ello y sin problemas hasta hoy. Lo de hace dos días no me ayudó, desde luego, en cuanto a poder dormir, recuperarme y tal. Lo cierto es que antes del partido me sentí bien y jugué un gran primer set. En el tercer juego del segundo set, sentí eso en la rodilla al resbalarme y eso me afectó a la rodilla”. No es un detalle menor que esa celebración en octavos de final le dio el 370° triunfo en Grand Slam de su vida profesional para adelantar los 369 éxitos de Roger Federer.

Si bien el ganador de Roland Garros en tres ocasiones siguió adelante, confesó que pensó en bajarse del compromiso en ese tercer set: “Si él hacía dejadas o cambios de dirección, no me sentía cómodo en carrera. A cierto punto, me llegué a preguntar si debía seguir jugando o no con lo que estaba pasando. Pedí más medicamentos después del tercer set. Tomé la máxima dosis que podía tomar y empecé a sentir los efectos en el cuarto set. Sentí menos limitaciones en mis movimientos. En el quinto jugué sin dolor, pero el efecto de los medicamentos no dura para siempre”.

En ese momento dejó en claro que vería “mañana” (por este martes) el camino a seguir, pero los estudios médicos le pusieron un freno a su trayectoria. De este modo, habrá un nuevo campeón en el mítico certamen francés que en los últimos 20 años tuvo sólo cuatro ganadores: Rafael Nadal (14 veces), Federer (1), Stan Wawrinka (1) y Djokovic (3).

La atención médica que tuvo Djokovic ante Cerúndolo

Al momento de conocerse la baja de Djokovic, Sinner se encontraba disputando su choque de cuartos de final ante el búlgaro Grigor Dimitrov (6-2, 6-4 y 7-5) y se enteró en el medio del court la noticia segundos después de su victoria. El detalle es que el jugador de 22 años, campeón en 2024 del Australian Open, el ATP de Rotterdam y el Masters 1000 de Miami, será el primer italiano en la historia en alcanzar la cúspide del ranking mundial de tenis masculino. Será el 29° apellido de la historia que lidere el escalafón masculino.

Su camino rumbo a la corona seguirá en la otra llave de semifinales contra el vencedor del choque entre el español Carlos Alcaraz y el griego Stéfanos Tsitsipás.