Dolor en San Lorenzo por la muerte de un futbolista juvenil de 15 años El club posteó un comunicado en sus redes sociales y lamentó la partida del joven.

San Lorenzo comunicó la muerte de Santiago Valentino Guzmán Zanni, de 15 años, que se desempeñaba como futbolista de sus divisiones inferiores y que había estado peleando contra “una dura enfermedad” en los últimos meses.

“La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad”, indica el comunicado del club.

Además, se solidarizó con su familia, sus compañeros y sus profesionres en este difícil momento: “Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia. El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan”.

San Lorenzo decretó tres días de duelo en el club en memoria del Santiago Valentino Guzmán Zanni.

