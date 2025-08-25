Tobías Martínez tuvo revancha, en el Gálvez, de su carrera en San Juan Logró terminar en el décimo tercer puesto el domingo en Buenos Aires, su mejor clasificación en el año

Tobías Martínez es uno de los pocos pilotos que debutó en el Turismo de Carretera ganando. Ese hecho, que se dio a principios del año pasado, motivó que todos pusieran los ojos en el joven volante sanjuanino que venía de hacer desde el jardín de infantes al secundario en las categorías previas y se graduara en la universidad del TC en su primera contienda con los pesos pesados del ambiente. Sin embargo, la falta de competitividad del Torino de Nueva Generación, lo llevó a cambiar de marca y equipo para la temporada actual. Con el Toyota Camry #107 que le prepara el equipo RUS MED, venía un poco a los tumbos, sin poder terminar algunas competencias, y con la amargura de haber tenido que abandonar en el cuarto giro en el Desafío de las Estrellas, corrido a principios de mes en el Autódromo Villicum- San Juan.“Fue una pena quería hacer un mejor papel en mi tierra”, dijo en todos los micrófonos que tuvo por delante ese día.

El deporte otorga a quien lo practica la chance de tener revancha en la fecha siguiente, y Tobías la tuvo ayer en Buenos Aires. En el mítico circuito #12 del “Alfredo y Oscar Gálvez”, consiguió el humilde objetivo que perseguía con un auto marcadamente inferior en cuanto a potencia de los mejores de la categoría, que era clasificar entre los 20 primeros. Culminó en el puesto 13 y contó a DIARIO DE CUYO sus sensaciones: “Estoy más tranquilo. Veníamos trabajando mucho y no podíamos reflejar en carrera todo ese esfuerzo”, explicó el muchacho que la semana próxima volverá a colocarse el buzo y el casco para correr con la Chevrolet S10 en Río Cuarto, y el domingo 14 de septiembre correrá la primera fecha de la Copa de Oro, undécima del TC, en el autódromo de San Luis.

Consultado sobre la diferencia en correr entre los más veloces y hacerlo en el medio del pelotón, Tobías explicó que son notorias. “Es totalmente distinto. Sabes que delante tuyo la mayoría van rápido y podés manejar más tranquilo, desde atrás te encuentras con todo, tienes que defenderte de los que te atacan porque vos no podés superar a algunos pilotos que van delante tuyo pero son más lentos”.

Sobre el rendimiento del coche, comentó que salvo las primeras vueltas donde le costó por cuestiones de motor superar algunos autos, luego mejoró mucho. “A medida que pasaron las vueltas y fuí encontrando el ritmo, pude mejorar y pasar algunos autos. Empecé en el puesto 19 y terminé en el 13”.

Por su posición en el Campeonato durante las diez carreras de la serie regular, Tobías no ingresó entre los doce pilotos que disputarán la Copa de Oro, que en el transcurso de cinco fechas proclamará al campeón 2025; pero si aspira a seguir mejorando con respecto al año próximo.

“Sería algo muy loco que pueda ganar una carrera cuando el auto no ha estado nunca en los tiempos de los más rápidos, esa sería la única chance de meterme en la disputa del título. Sin embargo, no me pongo límites. Mi aspiración es seguir trabajando para fecha tras fecha estar un poco más arriba”.

LO QUE RESTA

Quedan cinco competencias para culminar el calendario del Turismo de Carretera: