Rubén Ramos, el sanjuanino multicampeón nacional, alimenta su sueño de correr en el Mundial de pista Viaja mañana con sus compañeros de Chimbas Te Quiero para correr en una fecha internacional que otorga puntos para clasificar al torneo ecuménico.

Ruben Gabriel Ramos, quien es el ciclista más laureado de San Juan en los Campeonatos Argentinos de pista, alimenta a diario el sueño de competir en el próximo campeonato mundial, que se realizará en Santiago de Chile, entre el 22 y 26 de octubre, del que participarán 350 deportistas provenientes de 45 países.

La cita que tendrá lugar en el Velódromo de Peñalolen, es la que había sido otorgada por la UCI (Unión Ciclista Internacional a San Juan) en 2023, pero se desistió de organizar por no contar la provincia con fondos para afrontar dicha responsabilidad.

Actualmente el “Pelado”, apodo que lo acompaña desde chico, y convive con el de “Polillita” por ser hijo de Rubén, apodado “Polilla”; entrena pensando en la fecha internacional que se llevará entre pasado mañana y el domingo donde se desarrollará el Mundial, y también los JADAR (Juegos Deportivos de Alto Rendimiento) en una especie de selectiva que se realizará en velódromo al aire libre de Rafaela, entre el 11 y 12 del mes próximo.

“La competencia en Chile, es de grado 2 a nivel internacional, por lo que otorga puntos para llegar al Mundial. Allí estaremos varios ciclistas de la Selección Argentina y también habrá ciclistas de Chile, Uruguay, Brasil, Perú y posiblemente de Colombia”, contó Rubén que está desarrollando un programa de entrenamiento que incluye gimnasio por las mañanas, algo de fondo en días intercalados, y pista en algunas tardes.

“Estoy bien, con muchas ganas y la expectativa de ser seleccionado para asistir al Mundial”, explicó quien está a dos medallas doradas en los campeonatos argentinos de superar a Juan Esteban Curuchet, quien tiene el récord de títulos nacionales en las pruebas de piñón fijo.

“Venimos de menor a mayor en la preparación, y la competencia del fin de semana en Chile nos dará un parametro de como estamos. Creo que tendrá un muy buen nivel y nos dará la opción de ir mejor preparados a la selectiva en Rafaela”, culminó.

