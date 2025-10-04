Dónde y cómo ver en vivo a Lionel Messi en Inter Miami vs. New England Revolution Tras la dura caída con Chicago, el equipo de Javier Mascherano será local en el Chase Stadium con la mira puesta en la clasificación y el sueño del MVP para el astro argentino.

El Inter Miami de Lionel Messi no tiene margen de error. Después del golpe que significó la derrota 5-3 ante Chicago Fire, el equipo de Javier Mascherano vuelve a jugar de local con la obligación de ganar y dejar atrás esa mala presentación.

Este sábado, desde las 20.30 (hora de Argentina), el Chase Stadium será el escenario de un duelo clave frente a New England Revolution, que llega eliminado pero con ganas de arruinarle la noche a Messi y Suárez, Busquets, De Paul y compañía.

Inter Miami, a todo o nada: tres finales para soñar en la MLS

Con 56 puntos en 31 partidos (16 victorias, 8 empates y 7 derrotas), Inter Miami marcha tercero en la Conferencia Este. Está a tres puntos del escolta y todavía pelea por el primer puesto que le daría ventaja en las rondas de eliminación directa.

Mascherano lo tiene asumido: “Nos quedan tres finales”. El entrenador sabe que el equipo necesita una reacción y no dar un paso en falso como sucedió en Chicago, donde asumió la responsabilidad de la derrota.

La presencia de Messi será el gran atractivo de la noche. El capitán argentino sigue sumando goles y asistencias, y busca perfilarse como el MVP de la temporada. En 24 partidos, acumula la misma cantidad de goles y encabeza la tabla de máximos anotadores.

Las posibles formaciones de Inter Miami y New England Revolution

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba o Noah Allen; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul o Yannick Bright, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

New England Revolution: Matt Turner; Tanner Beason, Mamadoy Fofana, Brayan Ceballos, Brandon Bye; Matt Polster, Allan Oyirwoth, Will Sands; Carles Gil, Luca Langoni, Tomás Chancalay. DT: Pablo Moreira.

Dónde y cómo ver en vivo a Lionel Messi en Inter Miami vs New England Revolution

El partido se podrá ver en vivo desde las 20:30 a través de la plataforma Apple TV+, que tiene los derechos exclusivos de la Major League Soccer (MLS).