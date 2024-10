Drástica decisión: un club mendocino quedó eliminado del Federal “A” y renunció toda la Comisión Directiva Gutiérrez Sport Club que había ascendido a la categoría este año, realizó un gran torneo pero ahora vive un momento de total incertidumbre sobre su futuro.

Gutiérrez Sport Club no pudo avanzar en la Reválida contra Independiente de Chivilcoy. Tras haber caído 2-1 en Buenos Aires, la revancha en Mendoza finalizó sin goles, lo que significó la eliminación del Perro que necesitaba de dos goles para clasificar a los Octavos de final.

De esta forma, quedó eliminado y no logrará el subir de categoría a la Primera Nacional. A pesar de haber conseguido un ascenso reciente y realizar un buen torneo, la actual Comisión Directiva tomó una drástica decisión: encabezada por su presidente Carlos Quiroga, la CD decidió dar un paso al costado y deberán ir a elecciones para buscar nuevas autoridades.

Un buen torneo para Gutiérrez y una eliminación con polémica

El Celeste fue el mejor de su zona con 12 partidos invicto y accediendo a la fase ganadores donde pelearía por un ascenso directo a la Primera Nacional. Sin embargo, los resultados no lo terminaron acompañando y se terminó clasificando a las eliminatorias por el segundo ascenso (vale recordar que Central Norte se consagró este domingo campeón).

En su enfrentamiento de Reválida contra Independiente de Chivilcoy, Gutiérrez no pudo levantar el resultado y no logró el objetivo. El partido concluyó sin goles y con varias jugadas polémicas, según los hinchas del Perro, por parte del árbitro Fernando Rekers. El entrenador del Celeste, Darío Alaniz, expresó su descontento: “Tengo una euforia bastante ardiente interna y me la voy a tener que aguantar. Tuvimos una actitud bárbara, no nos cobraron un penal, un gol. Nosotros merecíamos ganar el partido, en el fútbol a veces hay injusticias”.

Gutiérrez Sport Club publicando el empate que los dejaría sin CD.(@gutierrezsportclub)Gutiérrez Sport Club publicando el empate que los dejaría sin CD.(@gutierrezsportclub)

Por su parte, Independiente de Chivilcoy jugará la siguiente ronda contra Club Ciudad de Bolívar.

El comunicado de Gutiérrez Sport Club

El club mendocino publicó un fuerte comunicado, recalcando la falta de ingresos y complicaciones económicas:

“Estimados miembros/socios/empleados/comunidad/hinchas y simpatizantes”:

“Por medio del presente queremos informarles que las autoridades de Gutiérrez Sport Club han decidido no continuar con sus funciones. Ante esta decisión hacemos un llamado a participar en una Asamblea General de Fin de Ciclo dispuesta para el día 16 de diciembre del corriente año”.

“Costo mucho tomar esta decisión de dar un paso al costado dado el amor que se tiene por el club. Durante todo el campeonato no se ha encontrado ningún tipo de apoyo. Vamos a acompañar al cuerpo técnico para que reorganice el futuro del plantel para volver el próximo año”.

“Agradecemos al gobierno de Mendoza, Cadena de Farmacias Mesura, Nogal de Cuyo, al Ex presidente Alejandro Bianchinelli, hinchas simpatizantes y publico en general por acompañarnos durante este año. A las personas que con muy buen comportamiento y raciocinio supieron entender la situación que nos llevó a estar hoy fuera del torneo.

Comisión directiva, Gutiérrez Sport Club”.