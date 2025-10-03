El Clausura de fútbol sanjuanino no da tregua: esta noche dará inicio la fecha 14 Desamparados completó la fecha 13 venciendo a Trinidad en el Bicentenario el jueves por la noche. Este viernes, anticipo en Chimbas.

Con el Regional Amateur ya pidiendo cancha, en el Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina se aceleran los tiempos. Y luego de que Desamparados le pusiera punto final a la fecha 13 con el triunfo por 1-0 sobre Atlético Trinidad, este viernes a las 21,30 comenzará la fecha 14 con el anticipo que en Chimbas protagonizarán Sportivo Peñarol ante FC López Peláez.

Mientras que el sábado, a las 17 en Ullum, San Lorenzo será local de Colón Junior y desde las 21,30 Atlético Unión recibirá a Arbol Verde en el estadio 12 de Octubre.

El domingo a las 17 se jugará el resto de los encuentros: Atenas recibirá a Marquesado, Carpintería a Villa Obrera, Sarmiento disputará el clásico de Zonda frente a Juventud Zondina, en tanto que Minero chocará ante 9 de Julio. Por último, Desamparados será anfitrión de Aberastain. Alianza cumplirá fecha libre.

Después de la fecha 13 y pese al empate en Marquesado, el Azul de Rawson estiró su ventaja en las posiciones a 6 puntos, por encima de Deportivo Carpintería que es el nuevo escolta tras la caída de Trinidad.

Los resultados de la jornada 13 del Clausura fueron los siguientes: López Pelaez empató 1-1 con Rivadavia, con goles de Barifusa ( LP) y de Ian Flores (CSR). Deportivo Aberastain perdió 2-0 con Atlético Minero, Pedro Terrero y Francisco Jofre, los goles visitantes.

En el Este, Sportivo 9 de Julio perdió 2-1 con Sarmiento de Zonda. Leyes marcó para los locales, Xavier Riveros y Diego Maldonado convirtieron para los zondinos.

El otro zondino, Juventud Zondina cayó como local por 1-0 con el nuevo escolta, Deportivo Carpintería que festejó con el gol de Facundo Chávez.

En cancha de Centenario Olímpico, Villa Obrera volvió a perder y esta vez le ganó San Lorenzo de Ullum por 3-0, con goles de Franco Aballay y dos de Alan Espinosa.

Colón Junior y Atenas Pocito no se sacaron ventajas y terminaron empatando sin goles.

MIRA TAMBIÉN Nico Flores se prepara para El Zonda a pulmón y con todas las ilusiones

En el Oeste, y en el partido de la fecha, Marquesado y Unión empataron 3-3. Ignacio Gonsáles, Jorge Olivares y Lucas Páez convirtieron para el Tricolor. Santiago Ceballos en dos ocasiones y Luciano Riveros marcaron para el líder.

En el Barrio Cabot, Arbol Verde fue goleado por Atlético Alianza por 3-0 con los goles de Omar Benavides, Rodrigo Galván y Nicolás Manrique. En el cierre, Desamparados logró la tercera victoria consecutiva venciendo como visitante a Trinidad por 1 a 0 con gol de Lucas Rodríguez.