Con el Regional Amateur ya pidiendo cancha, en el Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina se aceleran los tiempos. Y luego de que Desamparados le pusiera punto final a la fecha 13 con el triunfo por 1-0 sobre Atlético Trinidad, este viernes a las 21,30 comenzará la fecha 14 con el anticipo que en Chimbas protagonizarán Sportivo Peñarol ante FC López Peláez.
Mientras que el sábado, a las 17 en Ullum, San Lorenzo será local de Colón Junior y desde las 21,30 Atlético Unión recibirá a Arbol Verde en el estadio 12 de Octubre.
Después de la fecha 13 y pese al empate en Marquesado, el Azul de Rawson estiró su ventaja en las posiciones a 6 puntos, por encima de Deportivo Carpintería que es el nuevo escolta tras la caída de Trinidad.
Los resultados de la jornada 13 del Clausura fueron los siguientes: López Pelaez empató 1-1 con Rivadavia, con goles de Barifusa ( LP) y de Ian Flores (CSR). Deportivo Aberastain perdió 2-0 con Atlético Minero, Pedro Terrero y Francisco Jofre, los goles visitantes.
En el Este, Sportivo 9 de Julio perdió 2-1 con Sarmiento de Zonda. Leyes marcó para los locales, Xavier Riveros y Diego Maldonado convirtieron para los zondinos.
El otro zondino, Juventud Zondina cayó como local por 1-0 con el nuevo escolta, Deportivo Carpintería que festejó con el gol de Facundo Chávez.
En cancha de Centenario Olímpico, Villa Obrera volvió a perder y esta vez le ganó San Lorenzo de Ullum por 3-0, con goles de Franco Aballay y dos de Alan Espinosa.
Colón Junior y Atenas Pocito no se sacaron ventajas y terminaron empatando sin goles.
En el Oeste, y en el partido de la fecha, Marquesado y Unión empataron 3-3. Ignacio Gonsáles, Jorge Olivares y Lucas Páez convirtieron para el Tricolor. Santiago Ceballos en dos ocasiones y Luciano Riveros marcaron para el líder.
En el Barrio Cabot, Arbol Verde fue goleado por Atlético Alianza por 3-0 con los goles de Omar Benavides, Rodrigo Galván y Nicolás Manrique. En el cierre, Desamparados logró la tercera victoria consecutiva venciendo como visitante a Trinidad por 1 a 0 con gol de Lucas Rodríguez.