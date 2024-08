El “Defe”, el club que en su aniversario buscará escribir la página más linda de su historia Defensores de Argentinos jugará este sábado en Mendoza la final regional de la Copa Argentina de futsal, si ganan pasarán al Nacional. La historia de un club humilde con un presidente joven pero con hambre de gloria.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de su 24to aniversario que se cumplió este viernes, el Club Defensores de Argentinos buscará en tierras mendocinas escribir la página más linda de su corta pero fructífera historia. Este sábado se medirán ante La Maquina de San Luis en lo que será la final de la Región Cuyo, el que gane se clasificará a la Fase Nacional de la Copa Argentina que se jugará en octubre en Bariloche.

El “Defe”, un club humilde que se formó por el entusiasmo de la familia Álvarez y con el fin de ser una escuelita de fútbol infantil, se fundó un 30 de agosto del 2000 aunque consiguieron la Personería Jurídica recién en el 2008. Siempre priorizando el fútbol 11, el club en ese momento con Luis Álvarez como su máximo referente en la dirigencia, logró ingresar a la Primera B Local, donde militan hasta la actualidad.

El futsal empezó a crecer en la provincia y esa disciplina incorporaron gracias a Mario Álvarez quien asumió a través de un Triunvirato Normalizador. El club comenzó a crecer, en cantidad de jugadores y en el entusiasmo de sus dirigentes con la mala fortuna que el 2020 trajo la pandemia y con eso, el fallecimiento de Luis y Mario, prácticamente al mismo tiempo. El 6 de noviembre murió Mario y el 20 Luis. Se vino el mundo abajo para quienes conformaban al “Defe” pero se sacudieron del golpe y actuaron: Hernán Álvarez -hijo de Luis y ahijado de Mario-, asumió el rol de presidente y es hoy quien preside al club con apenas 32 años. “Este club para nosotros es todo, nos tocó con mi primo Diego hacernos cargo pero lo asumimos como una enorme responsabilidad” comentó Hernán.

El presente los encuentra de la mejor manera y con el sueño latente de algún día poder tener su propia sede. En fútbol entrenan de Yrigoyen en Santa Lucía pero hacen de local en cancha de Fiorito. Se encuentran disputando la B Local, mientras que las Inferiores -que entrenan en el predio de López- disputan el Torneo Regional de fútbol en categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

En tanto que en futsal juegan en el Sindicato de los Plásticos y atraviesan un presente perfecto. Vienen de consagrarse campeones del Apertura y de la Copa Argentina, con la chance de pasar al Nacional en este certamen. “Nunca habíamos pasado una semi y este año ganamos Copa Argentina con la Liga Sanjuanina y el Apertura. Ahora nos toca una final en Mendoza y ese sería un sueño”, comentó Hernán.

En el Defe todo se hace a pulmón y una muestra de eso son las rifas que realizan para poder reunir el dinero para solventar los fondos de los viajes que realizan. Claro que nada les importa, están atravesando un momento único y eso para el club ya es demasiado.

LA FINAL

Este sábado en Mendoza, Defensores de Argentinos jugará la final de la Fase Regional de Copa Argentina ante La Máquina (San Luis). El partido arrancará a las 20 y el ganador clasificará al Nacional en Bariloche a disputarse en el mes de octubre.