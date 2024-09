Tras la victoria por 7-4 ante Italia que le otorgó el tercer puesto a Argentina en el Mundial de hockey sobre patines Sub 19, el DT, Juan Manuel Garcés, hizo un análisis del torneo, criticando los arbitrajes y valorando el bronce de sus dirigidos.

“No es lo que veníamos a buscar, pero siempre llevar una medalla y subir al podio es importante”, dijo el entrenador del plantel que no pudo llegar a la final tras la derrota de ayer ante Portugal.

Garcés reprobó la actuación de los árbitros: “Sin duda que es difícil y más cuando entrás a jugar y los árbitros te siguen jugando en contra, yo creo que ha sido a lo largo de todo el campeonato que nos han jugado en contra. Pero bueno, contento por estos chicos que se llevaron una medalla y sobretodo se llevaron un triunfo del último partido del Mundial”.

El DT tildó de “escandaloso” el arbitraje. “A los cinco minutos ya teníamos tres libres en contra, libres que no se cobran en ningún lado. Pero bueno, lo lindo es que se gana, que los niños se van contentos, contra el árbitro hemos ganado, contra Italia y contra todo este público. Esperemos que los arbitrajes se corrijan un poco y que sea un buen espectáculo el femenino y el masculino mayor”, pidió. Y agregó que en la previa “se habló mucho, hace dos meses que venimos diciendo de los árbitros porque se habló mucho en Europa que Argentina (en la anterior edición) había salido campeón en las tres disciplinas con la ayuda de los árbitros. Se habló que era muy probable que viniéramos acá y nos hicieran la vida imposible. Y bueno, nosotros los primeros en participar y se ha notado que sí, que se va a jugar en contra de los árbitros. Esperemos que la mayor y el femenino cambien un poco esta manera de dirigir”.

Garcés hizo un balance positivo respecto al juego de su equipo: “Este Mundial creo que no se ha jugado para nada mal. Hemos tenido altibajos, pero yo creo que se ha hecho un buen trabajo y me deja la verdad que muy contento con estos niños. Estos no son los mismos jugadores que llevé en los Mundiales anteriores porque tienen muy poca experiencia en Primera, pero se han comportado como grandes jugadores”.

Sobre lo que viene, señaló que “esperemos poder seguir colaborando con el hockey argentino. Esto no depende de mí, depende de los dirigentes. Yo creo que con ellos hemos hecho un buen proceso de dos años donde hemos entrenado cuando hemos podido. Obviamente no siempre se entrena cuando uno quiere, sino cuando se puede. Pero bueno, esperemos que se pueda seguir entrenando y hacer un próximo Mundial como hemos venido haciendo, que los tres Mundiales hemos llevado medallas”.