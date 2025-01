En épocas donde la violencia copó el fútbol actual, sea la categoría que sea, y justamente en la previa de un duelo apasionante que determinará al finalista del Regional Amateur entre Sportivo Desamparados y Atlético Unión, los hinchas del Azul tuvieron un gesto para destacar. Mientras la Policía de San Juan “sugirió” llevar el encuentro al Estadio del Bicentenario para poder garantizar la seguridad -algo que finalmente no se dio-, desde “La Famosa”, como se denomina la hinchada de Unión, emitieron un comunicado para llevar tranquilidad.

Teniendo en cuenta la estigmatización que existe sobre el Estadio 12 de Octubre, en el corazón de Villa Krause y sobre todo por los antecedentes recientes en ese escenario, los hinchas parece que aprendieron y buscarán este domingo tener buena conducta en el encuentro donde el Azul deberá dar vuelta el marcador ante Desamparados (4-2) y soñar con la clasificación a la final del Regional.

“Vamos a dejar de lado el folclore del fútbol por un poco y vamos a ser sinceros y realistas. A la dirigencia y a los hinchas de Sportivo Desamparados va este post… A sus jugadores no les vamos a hacer nada ni tampoco a sus dirigentes, es todo folclore del fútbol o se olvidaron todos los años que jugamos es folclore es fútbol. Nosotros sabemos ser recíprocos, aprendimos muchas cosas a través de muchos errores, y pagar los errores, con San Martín de Mendoza fue la última, recuerden pagamos feo nosotros todo el club. Suspensión de jugadores, estadio, quita de puntos y hasta sanción económica”, expresó el comunicado refiriéndose a los graves incidentes hace dos años ante el Chacarero mendocino que derivó en una dura sanción para el conjunto rawsino.

Más adelante, los hinchas expresaron y destacaron la buena conducta de los hinchas de Desamparados en la ida jugada en el Serpentario donde no hubo ningún tipo de incidentes: “Ustedes se portaron bien con nuestros jugadores y nuestros dirigentes, aquí nadie les va hacer nada. Como hinchada tenemos prohibido tocar a alguien de afuera y de nuestro club… Se lo decimos para que no traten de ensuciarnos no tienen el derecho paren un poco”, comentaron.

Por último, los hinchas de Unión se mostraron convencidos en que su equipo dará vuelta el resultado ante Sportivo: “Ustedes tuvieron mala actuación en este torneo nosotros el torneo pasado quedamos afuera y nos quedamos en el molde ahora nos toca ascender, el año que viene será para ustedes o tal vez haya alguna invitación para ustedes, pero no quieran venir a inculcar cosas de ustedes que no son!!! Los partidos se ganan en la cancha así como fue en su cancha será en la nuestra sin violencia y con fútbol así le ganaremos y clasificaremos!!!”, expresaron.

DIARIO DE CUYO pudo conocer que hinchas de La Famosa se distribuirán dentro del estadio para evitar que algún hincha realice algún tipo de disturbios. “Acá nos conocemos todos, por eso estamos bien organizados y vamos a distribuirnos en la popular y las plateas para cuidar a la gente y evitar que haya incidentes. Queremos que sea una fiesta y sin violencia”, expresaron.