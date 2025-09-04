“El Mau”, “Asiatic King” y “Señor Importante”, algunos de los nombres del clásico Sarmiento reservado para caballos locales Ocho competidores superaron el forfait para la fiesta grande del Jockey Club de Rivadavia.

Un total de ocho caballos, todos sanjuaninos han sido inscriptos para el próximo Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento, la máxima competencia del Turf sanjuanino que se disputará el próximo 11 de septiembre en el Hipódromo de Rivadavia.

De todos ellos es Endo Verde, quien parte como favorito. El alazán que pertence al stud Alma Mia y entrena Sergio Perona, es el ganador del último Gran Premio Vicente Dupuy (por una cabeza sobre el mendocino Code Breaker) y escolta del mismo rival, quien lo derrotó por varios cuerpos en el clásico Patrono Santiago.

Con tres caballos intentará contrarrestar su favoritismo el stud La Nona de Tudcum, que pondrá en la cancha del óvalo de tierra rivadaviense a Asiatic King, Butan Nat y El Mau, este último un zaino de cuatro años adquirido recientemente por Horacio Muñoz, que viene de ser segundo en el Clásico Aniversario del Hipódromo de La Punta.

La reunión contará con nueve carreras oficiales y algunas cuadreras donde estará presente lo más granado del ambiente “burrero” sanjuanino. Los protagonistas para el clásico principal son los siguientes:

Endo Verde

Alazán de cinco años, hijo de Endorsement (Estados Unidos) y De Verdade. Adquirido por propietarios sanjuaninos debutó ganando el GP Vicente Dupuy (G3), en La Punta, el pasado mes de marzo. Fue sexto en el Gran Premio 25 de Mayo (G1) corrido en San Isidro, viene de ser segundo de Code Breaker en el último Patrono Santiago. Pertenece al stud Alma Mía y lo entrena Sergio Perona.

Asiatic King

Zaino de seis años, hijo de Asiatic Boy y Princesses Voice (Irlanda). Pertenece a la caballeriza La Nona. Es ganador de una carrera en La Plaa, sobre 2.000 metros, el Premio Equalize (en octubre de 2023). Viene de ser sexto en el Premio Parlanchin, corrido en Palermo el pasado 16 de junios, sobre 1.200 metros. En 2024 llegó a San Juan como una promesa, que aún no termina de despegar,

Butan Nat

Zaino colorado de cinco años, hijo de Natalidad y La Viña Roja (Estados Unidos), pertenece al stud Patitas Alegres. Tiene una victoria oficial en el Premio Debouche,corrido en septiembre de 2023, sobre 1.600 metros, en el Hipódromo de La Plata. Este año fue décimo segundo en el Gran Premio Jorge Laffue, corrido en el Hipódromo de La Punta, en San Luis.

Perfect Inc

Alazán de cuatro años, hijo de Vagabundo Inc y Perfect Sunrise. Este año fue décimo segundo en el Gran Premio Vicente Dupuy (G3) corrido en el Hipódromo de La Punta, sobre 2.400 metros. Viene de ser quinto en el Clásico Patrono Santiago, corrido en el Hipódromo de Mendoza, el pasado 25 de julio. Pertenece al stud Juaqui y lo entrena Juan Luna.

El Mau

Zaino de cuatro años, hijo de Holy Boss (Estados Unidos) e Implosión. Pertenece al stud La Nona y lo entrena Juan Raúl Avila. Viene de ser segundo, hace un mes en el Aniversario del Hipódromo de La Punta (1.800 metros). Es ganador de una carrera en La Plata, el Premio Rio Vettel, corrido en octubre del año pasado. Y sobre 2.400 metros fue octavo en el Gran Premio Vicente Dupuy, de este año, pertenece al stud La Nona y lo entrena Raúl Avila.

Señor Importante

Alazán de cuatro años, hijo de Fortify (Estados Unidos) e Ilusionaria. Este año corrió seis competencias, ganó dos, y fue segundo en otras dos.

Entre sus victorias se cuentan: la del debut, el Premio Conviction, sobre 1.400 metros en San Isidro; y el Alejandro Korn (La Plata), sobre 2.100 metos. El pasado 19 de junio fue segundo en el Clásico Antonio Cane (G3), en el Hipódromo de La Plata.

Solicitadisimo

Tordillo de cinco años, hijo de Señor Candy (Estados Unidos) y Solicit (Estados Unidos). Es ganador de una carrera en Palermo: el premio At A Glance (1.600 mts.) el año pasado, y este año ganó, también, en San Isidro, el premio Tahanee, en la misma distancia. Hizo podio en dos pruebas largas. Segundo en el premio Caricato (2.200) y tercero en el Handicap Dorian Gray (2500) ambas corridas en Palermo.

Mythical Colt

Alazán de cuatro años, hijo de Daniel Boone (Brasil) y Ma Vie en Rose. Es ganador de una carrera en el Hipódromo de La Plata, y viene de ser octavo en el premio Van Nistelrooy, disputado sobre 2.000 metros en el hipódromo de la capital de la provincia de Buenos Aires,