El mundo del fútbol conmocionado por la muerte de Miguel Ángel Russo: los mensajes en las redes tras su muerte La AFA y la mayoría de los clubes se volcaron a las redes para recordar al experimentado y querido entrenador.

Este miércoles 8 de octubre, el mundo del fútbol quedó conmocionado: murió Miguel Ángel Russo. El entrenador, que atravesó una dura enfermedad, se ganó el reconocimiento y el respeto de muchos protagonistas, clubes e hinchas, por lo que los mensajes de condolencias no tardaron en llegar.

Russo llevó adelante un tratamiento por su enfermedad de base: entre 2017 y 2018 debió ser operado en algunas ocasiones por un cáncer de próstata y vejiga. Estas cuestiones de salud le impiden por el momento dedicarle tiempo completo a su trabajo y en las últimas semanas atravesó una serie de internaciones en la clínica Fleni, primero por una infección urinaria y después por una cuadro de deshidratación.

A lo largo de su carrera, Russo se ganó el respeto y reconocimiento de los hinchas y fue muy querido por muchos clubes. Por eso, las muestras de apoyo no tardaron en llegar.

Una de las primeras instituciones que se expresó al respecto fue la AFA que, con mucho dolor, dio sus condolencias. “La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”, escribieron.

Por supuesto, los clubes por los que pasó y dejó un gran recuerdo también hicieron sus posteos. Desde Boca hicieron un triste comunicado: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“.

El dato a destacar es que el Xeneize decidió utilizar una foto de Russo sonriente en una conferencia de prensa en el Mundial de Clubes y con los colores del club.

Boca dejó un emotivo mensaje por la muerte de Russo.

Por su parte, Lanús, San Lorenzo y Rosario Central se sumaron y fueron de los primeros en reaccionar a esta conmocionante noticia.

Lanús dejó un mensaje por la muerte de Miguel Ángel Russo. (Foto: Captura).

San Lorenzo despidió a Miguel Ángel Russo.

Rosario Central despidió a Russo. (Foto: Captura).

Talleres despidió a Russo. (Foto: Captura).

El posteo de River tras la muerte de Miguel Ángel Russo.

La LPF despidió a Russo. (

Gimnasia también despidió a Russo.

Independiente despidió a Russo.

Russo salió campeón con Vélez en 2005.

Russo jugó toda su carrera en Estudiantes y también lo dirigió.

El comunicado de Boca sobre la muerte de Miguel Ángel Russo

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!