El “Pampa” Gelabert viajó 800 kilómetros para estar en los festejos: “No podía perderme este ascenso” El ex volante verdinegro estuvo presente en la llegada del plantel a Concepción. "Necesitaba darle un abrazo a todos los amigos que tengo acá", dijo.

No le importó nada. Cerca de las 10.30 de la mañana del lunes, cargó el mate, se empilchó con la camiseta verdinegra y se vino a San Juan. Marcos Gelabert, unió los 800 kilómetros que separan su La Pampa natal de San Juan para llegar cerca de las 19 horas a Concepción y poder estar presente en los festejos de San Martín y lo hizo casi de sorpresa.

“Llegué esta tarde, tenía una promesa, Abel (Moreno, el utilero) ni sabe que vine. Le dije que ir a Córdoba era imposible porque no fui de visitante nunca y no quería mufar, asi que le dije que cuando se bajara del colectivo iba a estar para darle un abrazo. Esta manaña agarré el mate, la camiseta y me vine a disfrutar esto que para mí es maravilloso”, expresó el “Pampa”.

El mediocampista fue un de los referentes del plantel que logró el ascenso a Primera División en 2014, por eso este ascenso le trajo recuerdos a la hazaña que él ya vivió: “Este ascenso significó mucho para mí porque tengo muchos amigos, toda la gente que trabaja acá, dirigentes, jugadores, empleados, son personas que hablo permanente y con las que nos mandamos mensajes durante la semana para ver como está todo, como está la familia. Tenía que hacer los casi 800 kilómetros para venir a darles un abrazo”, sostuvo.

¿Qué es San Martín para el pampeano?, él mismo lo expresó: “San Martín es mi club, cada vez que puedo vengo, sufro bastante cuando me toca seguirlo a la distancia asi que cada vez que puedo me hago el viaje. Siempre digo que venir acá es venir a cargar energías, San Martín es todo para mí, este club y esta provincia me dieron mucho”, manifestó.