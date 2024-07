El presidente de Rosario Central reveló el motivo por el que Di María no volverá al fútbol argentino Gonzalo Belloso, el máximo dirigente del Canalla, contó detalles de una comunicación que tuvo con Fideo.

Ángel Di María confirmó que no va volver a Rosario Central. Así lo confirmó Gonzalo Belloso el presidente del conjunto rosarino en una entrevista y contó que el único motivo de su frustrada regreso al club es por un tema de seguridad.

“La vuelta de Angelito es o fue un sueño para todos los hinchas de Central. A lo largo de este último año, creció la idea de que él venía, fuimos haciendo muchas cosas en conjunto y creíamos que estábamos en un gran momento para recibirlo. Nos informó del hecho de las amenazas que comenzó a poner en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión una vez terminada la Copa América”, explicó Belloso en el programa Radiópolis, de Radio 2.

“El sábado me dijo que no va a volver al club porque no siente las garantías de seguridad ni para él ni su familia. Nos duele porque lo queríamos y respetamos muchísimo su decisión. Es un caso cerrado.

“No pidió jugar cuatro meses ni dos años. Este último tiempo pensó en regresar pero no se convencieron de eso. Nosotros pudimos contarle nuestras propias experiencias, tuvimos amenazas de todo tipo, verbales, críticas en mi casa, en lo de mi suegro, en lo de mi mamá. No quiere decir que todo el mundo tiene que hacer como yo”, cerró.

Qué dijo Di María sobre su posible regreso a Rosario Central

“La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo. Pero ganar la Libertadores ya no es ni un sueño, sería más que eso, algo histórico y el mejor broche final que podría tener mi carrera”, explicó el Fideo en una entrevista con TyC Sports.

La reacción de Ángel Di María tras las amenazas en Rosario

En diálogo con TyC Sports hace algunas semanas, Leandro Paredes se refirió a la reacción de Ángel Di María tras las amenazas contra su familia en Rosario. “La verdad es que nos pone triste porque él estaba muy ilusionado con volver, su familia también; es un sueño que él tiene poder volver a Central, pero bueno, por como están las cosas en el país y por lo que pasó, seguramente sea un poco más complicado”, aseguró.

Y agregó: “Empezó a sonar su teléfono a las siete y media u ocho de la mañana; no vi quién era y me volví a dormir. A la media hora me desperté y él estaba sentado ahí en la cama, estaba llorando, medio triste, así que me levanté todo cagado porque no sabía qué había pasado”.