El Rafting San Juan cumple tres décadas: una propuesta irresistible bajo los impactantes paisajes de Iglesia Mezcla de deporte, aventura y naturaleza, hoy afincados en Iglesia ofrecen mucho más.

Pensar que esta loca aventura nació en ese patio de la calle Corrientes y Caseros, en el corazón de Concepción. Julio Gómez, el querido Negro, junto a Fabio Romero y un par de locos más, decidieron que al maravilloso marco de los ríos de montaña que tenía San Juan había que darle deportes.

Empezaron con el kayak, luego se le sumó el ratfing y cuando el Dique Punta Negra y el Caracoles apenas eran proyectos, esbozos, decidieron domar las aguas barrosas desde el famoso Kilómetro 12 de la via Ruta a Calingasta. Sin querer, llevados por esa pasión por el agua y la adrenalina, Gómez y Romero le habían dado nacimiento al Rafting San Juan. Un sueño que se hizo realidad en aquel 1995 y que después de dos años, encontró en el Río Jáchal y en el Dique Cuesta del Viento su lugar en el mundo.

Ahí empezó la historia. Domando el Jáchal, pasando por las gargantas gigantes y llegar al parador. Rafting es la más popular de las propuestas del club, pero se le sumó en los últimos años el hidro-speed. Todo río abajo, bordeando la Ruta 150. Pero además, el espejo del Cuesta del Viento les dio espacio para el kayak y otras actividades paralelas como el senderismo y en un futuro cercano, las cabalgatas.

La vida se llevó antes al Negro Gómez y Fabio Romero tuvo que ponerle el pecho a todo. Instalando el parador en la calle Santa Lucía y desde ahí, fue tejiendo todos los contactos necesarios entre privados y entes gubernanamentales para ser una de las actividades que Iglesia tiene siempre vigente.

Con la mejoría del clima, Rafting San Juan tiene bajadas de martes a domingos, quedando solamente los lunes de descanso siempre que la coordinación con Recursos Energéticos no tenga en el medio cortes programados para embalsar agua en Cuesta del Viento.

El club organiza traslados, equipamientos y demás para el rafting y para el hidro-speed. Mientras que en el espejo iglesiano, el kayak queda condicionado solamente por la llegada del viento, que sobre el mediodía siempre aparece. Por eso, navegar en kayak solamente se realiza en las primeras horas de la mañana.

Se viene la primavera, llegan los festejos por los 30 años y para el Rafting San Juan es momento de agradecimientos para los sanjuaninos con promociones especiales que se pueden coordinar en sus redes sociales y también con Fabio Romero, en su teléfono 264-5051150.