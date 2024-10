El sanjuanino Agustín Ladstatter firmó su primer contrato profesional con San Lorenzo de Almagro El chimbero que surgió en Colón Junior pero que emigró a la Capital Federal a los 11 años, cumplió un gran paso en su carrera deportiva este miércoles. Su historia.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Como todo futbolista sueño con llegar a Primera, para ayudar a mi familia pero también como una meta personal”, le comentaba hace un año Agustín Ladstatter a DIARIO DE CUYO. El futbolista sanjuanino dio un enorme paso a ese sueño este miércoles, cuando firmó su primer contrato con San Lorenzo de Almagro. El chimbero de 19 años, firmó contrato hasta 2027 y el club azulgrana le impuso una cláusula de salida de 20 millones de dólares.

“Más que feliz por este gran paso en mí carrera , el primero como profesional y que lindo que sea acá. Agradecido a todos los que aportaron su pequeño granito de arena para que esto sea posible. Vamos por mas”, expresó el sanjuanino apenas concretada la firma.

“Agustín Ladstatter, delantero de la Reserva categoría 2005, firmó junto al presidente Marcelo Moretti su primer contrato con San Lorenzo hasta diciembre de 2027. ¡Vamos, Zorrito, a dejar todo e ir por más!”, así anunció la página oficial de San Lorenzo la firma del jugador.

SU HISTORIA

El volante ofensivo que en junio cumplió 19 años, viene atravesando un enorme presente en la Reserva del Ciclón. Surgido futbolísticamente en Colón Junior a sus 11 años aprobó en las pruebas que realizaban los cazatalentos del “Millo” en el interior del país. El zurdo, de la categoría 2005, viajó a la Capital Federal en 2017 para terminar de convencer a los técnicos Alejandro Montenegro y Tati Rafaeli y pasar a vivir en la pensión. Varios años estuvo Agustín formándose en las canteras riverplatenses hasta que en el 2020 el club no le renovó la estadía en la pensión.

Lejos de frustrarse, volvió a San Juan para entrenarse en Peñarol y fue ahí que San Lorenzo de Almagro se fijó en él. Boedo fue su nuevo destino y hasta ahí emigró nuevamente el chimbero. Con las valijas cargadas de sueños, el sanjuanino se integró rápido al plantel de la 2005 y apenas comenzó a vestir la “azulgrana” llegaron las victorias, logrando vencer a Boca Junior y consagrarse con la Séptima División.

“Lo que me está tocando vivir en San Lorenzo es muy lindo. Siento que he crecido un montónn futbolísticamente y personalmente también”, expresó el chico en la entrevista a este medio. Estando en la Quinta División de San Lorenzo, en la última fecha de la pasada temporada le tocó lo que tanto anhelaba: la convocatoria para integrar el plantel de la Reserva ante Tigre. “Es lo que uno va buscando asi que voy firme, disfrutando cada segundo. Vivo este presente y disfruto a full, nos toca cosas hermosas muy similar a lo que sucede en Primera, a pesar de la presión por estar en un club grande trato de disfrutar al máximo todo lo que me toca vivir todos los días”.

Partió de Chimbas muy de niño y creció lejos de sus padres Melisa y Ramiro. Hoy el sostén emocional se lo brinda su novia Dalma y su hijo Valentino. “Sueño con llegar a Primera y ayudar a mi familia. No es por lo económico, va más allá de eso, es una meta personal. Todo jugador también sueña con jugar en la Selección argentina o irse a jugar a Europa, por ahora vamos en buen camino ojalá que algún día se de todo lo que soñamos”, expresó en ese momento el chico que desde el barrio Los Tamarindos, trasladó sus sueños a Boedo y este miércoles comenzó a concretar ese sueño.