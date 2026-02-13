El Tala y Once Unidos se quedaron con la Liga Federal de Vóleibol Se cerró el torneo que reunió en San Juan a más de 1000 jugadores.

Cerca de mil jugadores de ambas ramas, distribuidos en 48 equipos de todo el país, formaron parte del torneo que se disputó del 3 al 12 de febrero en el Estadio Aldo Cantoni y el Velódromo Vicente Alejo Chancay. La competencia reunió a 26 equipos masculinos y 22 femeninos, con más de 200 partidos disputados en las canchas del Cantoni y las tres del Velódromo, sumándose además UPCN para la jornada final.

En la jornada del jueves se disputaron las finales. En la rama femenina, El Tala protagonizó una remontada memorable frente a Citta. Tras estar abajo 16-8 en el cuarto set, logró revertir el marcador y quedarse con el título en el Aldo Cantoni. El podio lo completaron Regatas de Santa Fe, que venció 3-1 a UPCN para quedarse con el tercer puesto.

En el cuadro masculino, Once Unidos cerró unos play off inolvidables y derrotó con autoridad 3-0 a San Rafael (SR Vóley) para desatar el festejo en suelo sanjuanino. El tercer lugar fue para Pescadores, que superó en un gran partido a Racing de La Pampa en tie break.

Juan Ignacio Macció y Sofía Miguel fueron distinguidos como los mejores jugadores de cada una de las finales.

El campeonato contó con la organización de la Federación Sanjuanina de Vóleibol, la fiscalización de la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) y el auspicio principal del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.

POSICIONES FINALES

Masculino

1 Once Unidos

2 San Rafael

3 Pescadores

4 Racing Castex

5 Rivadavia

6 S. Monteros

7 Náutico Avellaneda

8 EIMM

9 Madrynense

10 Juventud

11 Paracao

12 Def. Moreno

13 Hispano

14 UNSJ

15 Maipú

16 Aseba

17 Náutico San Pedro

18 CA Liniers

19 Choique

20 Puerto San Julián

21 Sel. Arg.

22 Ausonia

23 Nieva

24 Poli Evita

25 JCP

26 Def. Norte

Femenino

1 El Tala

2 Citta

3 Regatas SF

4 UPCN

5 C. Policial

6 Liniers

7 U NSJ

8 Gremio

9 Once Unidos

10 Obras

11 Sp. Manantial

12 Ausonia

13 I. Pellegrini

14 San Guillermo

15 UNAV

16 Hispano

17 Sel. Arg.

18 Choique

19 Junín

20 UVT

21 Juv. Agraria

22 Baradero