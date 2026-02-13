Cerca de mil jugadores de ambas ramas, distribuidos en 48 equipos de todo el país, formaron parte del torneo que se disputó del 3 al 12 de febrero en el Estadio Aldo Cantoni y el Velódromo Vicente Alejo Chancay. La competencia reunió a 26 equipos masculinos y 22 femeninos, con más de 200 partidos disputados en las canchas del Cantoni y las tres del Velódromo, sumándose además UPCN para la jornada final.
En la jornada del jueves se disputaron las finales. En la rama femenina, El Tala protagonizó una remontada memorable frente a Citta. Tras estar abajo 16-8 en el cuarto set, logró revertir el marcador y quedarse con el título en el Aldo Cantoni. El podio lo completaron Regatas de Santa Fe, que venció 3-1 a UPCN para quedarse con el tercer puesto.
En el cuadro masculino, Once Unidos cerró unos play off inolvidables y derrotó con autoridad 3-0 a San Rafael (SR Vóley) para desatar el festejo en suelo sanjuanino. El tercer lugar fue para Pescadores, que superó en un gran partido a Racing de La Pampa en tie break.
Juan Ignacio Macció y Sofía Miguel fueron distinguidos como los mejores jugadores de cada una de las finales.
El campeonato contó con la organización de la Federación Sanjuanina de Vóleibol, la fiscalización de la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) y el auspicio principal del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.
POSICIONES FINALES
Masculino
1 Once Unidos
2 San Rafael
3 Pescadores
4 Racing Castex
5 Rivadavia
6 S. Monteros
7 Náutico Avellaneda
8 EIMM
9 Madrynense
10 Juventud
11 Paracao
12 Def. Moreno
13 Hispano
14 UNSJ
15 Maipú
16 Aseba
17 Náutico San Pedro
18 CA Liniers
19 Choique
20 Puerto San Julián
21 Sel. Arg.
22 Ausonia
23 Nieva
24 Poli Evita
25 JCP
26 Def. Norte
Femenino
1 El Tala
2 Citta
3 Regatas SF
4 UPCN
5 C. Policial
6 Liniers
7 U NSJ
8 Gremio
9 Once Unidos
10 Obras
11 Sp. Manantial
12 Ausonia
13 I. Pellegrini
14 San Guillermo
15 UNAV
16 Hispano
17 Sel. Arg.
18 Choique
19 Junín
20 UVT
21 Juv. Agraria
22 Baradero