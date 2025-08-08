El TC desembarca en San Juan: fotos y video de un viernes encendido La caravana por el centro y el sorteo del Desafío de las Estrellas en el Aldo Cantoni convocaron a cientos de sanjuaninos, que además aportaron donaciones para quienes más lo necesitan.

San Juan volvió a vibrar este viernes con el rugir de los motores del Turismo Carretera. La previa del Desafío de las Estrellas tuvo su capítulo más colorido en la tarde, con una caravana que recorrió calles del centro y que reunió a fanáticos de todas las edades.

Tres autos del TC y tres vehículos clásicos partieron desde el estadio Aldo Cantoni y, entre bocinazos, selfies y aplausos, siguieron un trayecto que incluyó avenida Libertador, España, Ignacio de la Roza y Urquiza, para regresar al punto de partida. Allí, los fierros quedaron exhibidos mientras los pilotos ingresaron al estadio para sumarse a las actividades.

Desde las 18:30, el público ingresó al Cantoni con una particularidad: la entrada no se pagó con dinero, sino con un gesto solidario. Cada asistente llevó un juguete o un abrigo en buen estado, donaciones que serán entregadas a personas en situación de vulnerabilidad a través de organizaciones sociales.

El grupo Omega puso música en la previa.

Fotos: Daniel Arias

TC en Villicum, Desafío de las Estrellas: horarios y cronograma completo

Sábado 9 de agosto

10:40 a 11:00 Hs. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

11:03 a 11:13 Hs. Prueba de funcionamiento (GRUPO B) 10 Min.

11:18 a 11:38 Hs. Entrenamiento (Grupo C) 20 Min.

11:41 a 11:51 Hs. Prueba de funcionamiento (GRUPO C) 10 Min.

11:56 a 12:16 Hs. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

12:19 a 12:29 Hs. Prueba de funcionamiento (GRUPO A) 10 Min.

13:45 a 14:05 Hs. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

14:10 a 14:30 Hs. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

Domingo 10 de agosto

12:45 a 14:20 Hs. FINAL 50 Vueltas o 95 (Noventa y Cinco) minutos máximo.