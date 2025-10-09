Miguel Ángel Russo, el entrenador que marcó una era en Boca Juniors, tendrá su velatorio en el lugar donde vivió tantas alegrías y conquistas. La Bombonera abrirá sus puertas para que miles de hinchas, exjugadores y figuras del deporte puedan darle el último adiós a un hombre que dejó huella en la historia xeneize.

Desde temprano, se espera una multitud en las inmediaciones de Brandsen 805, con banderas, camisetas y lágrimas para despedir a un DT que supo conquistar títulos y corazones.

Las puertas se abrirán de 10 a 22 desde este jueves. Luego, el viernes se extenderá el velatorio de 10 a 12.

Las imágenes de su velorio:

SSOVSPWWGZBBDA6XHSBMPILGFQ-728x410 d7a0c6f4-a3ac-4f9c-ac08-fdc6983b7ed4-728x482 e0f8a681-bb45-44f4-acd5-66e7780c5f80-728x519 d827c050-5d00-474f-820f-ec159d231d9e-728x410

la-bombonera_416x234

foto-tnjuan-pablo-chavez-SPGYDJCALFFHJKTNNP7COCWDBM-728x410
Ofrenda de la AFA.-
7c0a68fd-c44a-4245-9dc2-493e37647cf3-728x410
Ofrenda de Boca.-

MIRA TAMBIÉN