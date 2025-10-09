El último adiós a Miguel Ángel Russo en la Bombonera: fanáticos y el mundo del fútbol se despiden del DT El técnico de Boca falleció este miércoles en horas de la tarde. El velorio se desarrolla en el hall del estadio xeneize.

Miguel Ángel Russo, el entrenador que marcó una era en Boca Juniors, tendrá su velatorio en el lugar donde vivió tantas alegrías y conquistas. La Bombonera abrirá sus puertas para que miles de hinchas, exjugadores y figuras del deporte puedan darle el último adiós a un hombre que dejó huella en la historia xeneize.

Desde temprano, se espera una multitud en las inmediaciones de Brandsen 805, con banderas, camisetas y lágrimas para despedir a un DT que supo conquistar títulos y corazones.

Las puertas se abrirán de 10 a 22 desde este jueves. Luego, el viernes se extenderá el velatorio de 10 a 12.

Las imágenes de su velorio: