Miguel Ángel Russo, el entrenador que marcó una era en Boca Juniors, tendrá su velatorio en el lugar donde vivió tantas alegrías y conquistas. La Bombonera abrirá sus puertas para que miles de hinchas, exjugadores y figuras del deporte puedan darle el último adiós a un hombre que dejó huella en la historia xeneize.
Desde temprano, se espera una multitud en las inmediaciones de Brandsen 805, con banderas, camisetas y lágrimas para despedir a un DT que supo conquistar títulos y corazones.
Las puertas se abrirán de 10 a 22 desde este jueves. Luego, el viernes se extenderá el velatorio de 10 a 12.
Las imágenes de su velorio: