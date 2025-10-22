El Valle de la Luna y El Leoncito desafían al mundo del deporte En noviembre, los dos parques tendrán competencias de MTB y Trail running.

Únicos, especiales. Distintos a todo. Señales de identidad del Valle de la Luna y de El Leoncito, dos parques que están en San Juan y que en noviembre desafiarán al mundo del deporte con dos competencias que exigirán todo en una escenografía sensacional. Dos oportunidades únicas para los amantes de los deportes del país, de San Juan y del mundo que ya están inscribiéndose, pidiendo información y preparándose para dos pruebas que no son para cualquiera.

El sábado 1 de noviembre, en Ischigualasto, será la hora del atardecer la que marque la largada del Desafío Valle de la Luna, con una versión sunset, desde las 18, dejando atrás las últimas ediciones que eran casi al amanecer. Tres semanas después en el fin de semana del 22 y 23, en Calingasta, será el momento de el Desafío El Leoncito, con tres distancias y mucha naturaleza para desafiar y admirar a la vez.

VALLE DE LA LUNA

En el Norte de Valle Fértil, en el Parque Ischigualasto que ya cumplió 54 años desde su creación, será el momento del Mountain Bike de resistencia con la nueva edición del Desafío Valle de La Luna que partirá a las 18 de primer sábado de noviembre, con dos grandes grupos para poder participar: los 65K para Competitivos y los 35K para los Promocionales.

En medio de la imponente belleza natural de Ischigualasto, también conocido como el Valle de la Luna, este evento ofrece a los ciclistas la oportunidad de explorar un terreno espectacular y desafiante. La gran novedad de esta 3ra edición es el cambio de horario: la largada será al atardecer, en un colorido SUNSET que convertirá la experiencia en algo único e inolvidable.

El parque provincial, famoso por su riqueza geológica y paisajes surrealistas, se convierte en el escenario perfecto para una competencia de ciclismo inolvidable. Los competidores se enfrentarán a un emocionante recorrido que combina tramos de senderos, caminos rurales y pasajes impresionantes a través de formaciones rocosas únicas. Su relieve no presenta una complejidad significativa, lo que hace que la carrera sea accesible tanto para ciclistas amateurs como para ciclistas de élite que buscan su mejor performance.

Las inscripciones están abiertas. Se puede optar por la opción de comprar la inscripción con remera o sin remera oficial de la carrera. La remera está disponible solo para los ciclistas que se inscriben a la competencia. Los ciclistas de la Provincia de San Juan, pueden acceder a un Descuento Residente, para lo cual deben realizar la inscripción de manera online y luego, en un plazo máximo de 2 días, abonar presencialmente en efectivo en Rustik Aventura, (Hipólito Yrigoyen Sur 41), presentando el DNI.

Serán 35 las categorías en competencia, repartidas entre los Competitivos y los Promocionales, incluyendo el ciclismo adaptado.

COMPETITIVO FEMENINO

65KM-DAMAS MENORES: 13 a 19 años.

65KM-DAMAS ELITE: 20 a 29 años.

65KM-DAMA A1: 30 a 34 años.

65KM-DAMA A2: 35 a 39 años.

65KM-DAMA B1: 40 a 44 años

65KM-DAMA B2: 45 a 49 años

65KM-DAMA C1: 50 a 54 años

65KM-DAMA C2: 55 a 59 años

65KM-DAMA D1: 60 a 64 años

65KM-DAMA D2: 65 años y mas

65KM-GRAVEL FEMENINO

65KM-E-BIKE FEMENINO

COMPETITIVO MASCULINO

65KM-MENORES: 13 a 15 años

65KM-JUVENILES: 16 a 19 años

65KM-SUB 23: 20 a 22 años

65KM-ELITE: 23 a 29 años

65KM-MASTER A1: 30 a 34 años

65KM-MASTER A2: 35 a 39 años

65KM-MASTER B1: 40 a 44 años

65KM-MASTER B2: 45 a 49 años

65KM-MASTER C1: 50 a 54 años

65KM-MASTER C2: 55 a 59 años

65KM-MASTER D1: 60 a 64 años

65KM-MASTER D2: 65 a 69 años

65KM-MASTER E1: 70 a 74 años

65KM-MASTER E2: 75 años y mas

65KM-GRAVEL MASCULINO

65M-E-BIKE MASCULINO

PROMOCIONALES 35KM

DAMAS MENORES: 13 a 29 años

DAMAS MAYORES: 30 años y mas

CABALLERO MENORES: 13 a 29 años

CABALLERO MAYORES: 30 años y mas

C.ADAPTADO – HANDBIKE

C.ADAPTADO – TANDEM

Las acreditaciones para el Desafío Valle de La Luna se realizará el viernes 31 de octubre de 10 a 20 en el Salún Cultural de San Agustín de Valle Fértil. Contactos: TEL: 26444573797, desafiovalledelaluna@adventurepro.com.ar.

EL LEONCITO

En el fin de semana del 22 y 23 de noviembre, la acción se trasladará al mágico entorno del Parque Nacional El Leoncito, creado en 2002, en el departamento Calingasta. Será un desafío contra la tremenda dimensión de la naturaleza en una competencia de Trail Run que tendrá en San Juan a los mejores exponentes de la disciplina de todo el país y del exterior. Serán tres las distancias para poder participar con 18k, 21K y 42K. El recorrido de la prueba atraviesa lugares llenos de historia como Rancho del Cura, Pampa del Jarillal, hasta llegar a la cima del Portezuelo donde el cielo y las estrellas están al alcance de las manos, con una vista general de todo el Parque.

Las inscripciones para el Trail Run El Leoncito están abiertas y se pueden concretar ingresando al instagram trailrun.elleooncito. Ahi están las condiciones, los detalles para poder ser parte de una experiencia única.