El Zonal Cuyano regresa al Villicum con fuerte presencia sanjuanina El 6 y 7 de septiembre se correrá la sexta fecha del campeonato en el Circuito San Juan Villicum. Habrá acción en cinco categorías y una amplia lista de pilotos locales buscará destacarse en casa.

El Zonal Cuyano de automovilismo volverá a rugir en el Circuito San Juan Villicum el próximo fin de semana del 6 y 7 de septiembre, en lo que será la sexta fecha de la temporada 2025. Será la segunda vez en el año que la categoría visite el moderno autódromo de Albardón.

Las entradas tendrán un valor de $500 por día (sábado y domingo). El cronograma oficial de actividades será difundido en el transcurso de la semana, pero se espera que el viernes se habiliten pruebas comunitarias, el sábado se desarrollen entrenamientos y clasificaciones, y el domingo se disputen las finales.

Con el atractivo de correr en casa, se espera un incremento en la participación de pilotos sanjuaninos, que se sumarán al habitual parque automotor del campeonato. En esta oportunidad habrá actividad en las cinco divisiones: Clase 2, Turismo Pista 1.4, TC Cuyano, Promocional Fiat y Fórmula Cuyana (esta última con inscriptos aún por confirmar).

Lista tentativa de pilotos sanjuaninos por categoría:

Clase 2

Facundo Della Motta

Oscar Royón (a confirmar)

Turismo Pista 1.4

Nicolás Peralta

Gonzalo Martínez

Pablo Pelegrina

TC Cuyano

Ariel Flaquer

Ernesto Vidal

Franco Benedetti

Carlos Rojo

Promocional Fiat

Juan Sebastián Pérez

Maxi Juan

Federico Álvarez

Gonzalo Oropel

Nicolás Flores

Mauricio Martos

Javier Flores

La cita promete un fin de semana a pura velocidad y con un fuerte color local gracias a la participación de los representantes sanjuaninos.