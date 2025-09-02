Tivani no tiene límites en Portugal: hat-trick de victorias y liderazgo en la General El pocitano logró su tercer triunfo en cuatro etapas disputadas y pasó a liderar la competencia portuguesa.

El sanjuanino Nicolas Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) volvió a repetir este martes. Ganó la cuarta etapa de la 34° edición del Gran Premio Jornal de Noticias y es el nuevo líder de la General. El pocitano se quedó con el parcial de 126,6 kilometros disputado en la localidad portuguesa de Paredes y logró su tercera victoria en cuatro etapas disputadas, ratificando su gran presente.

Tivani fue el más rápido en un nuevo sprint, esta vez sobre adoquines, superando a Ailetz Lasa (AP Hotels-Tavira-Farense) y Adrián Bustamante (GI Group-Simoldes-UDO).

Con este triunfo, Tivani heredó el maillot amarillo que pertenecía a Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car), que llegó a más de siete minutos de los hombres de cabeza.

El argentino ahora tiene 30 segundos de ventaja sobre Tiago Leal (RP-Paredes-Boavista), que es segundo, y 33 segundos sobre Pedro Silva (Anicolor-Tiene21) que completa el podio general.

Este miércoles hay una etapa en línea, en la conexión entre Oporto y Arada (Ovar) sobre una distancia de 135 km.

El video del sanjuanino Nicolás Tivani: