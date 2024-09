Elecciones en la Federación Ciclista Sanjuanina: Virhuez cruzó duramente a Perona y la acusó de “traición” El lunes se elegirá presidente en la casa madre del ciclismo sanjuanino. En la previa, el candidato oficialista Rodolfo Virhuez, apuntó duro contra la líder de la lista opositora.

El lunes no será un día más en el ciclismo sanjuanino. En la sede de la Federación Ciclista Sanjuanina habrán elecciones para elegir nuevas autoridades, algo que no pasaba hace muchos años teniendo en cuenta que el fallecido Juan José Chica lideró durante 19 años. Hay dos candidatos y una fuerte disputa que tendrá solo a uno de ellos ocupando el sillón grande de la casa madre del ciclismo local.

En la previa, el candidato oficialista Rodolfo Virhuez cruzó duro a la candidata que irá por la lista opositora: la albardonera Alejandra Perona.

La interna se desató en el programa “En Juego” emitido el jueves por la noche en Radio Sarmiento. Allí, Alejandra Perona la presidenta de la Unión Vecinal Manuel Belgrano quiso calmar las aguas y avisó que si ella se postuló como candidata es porque pretende llevar a cabo ideas modernas para el bien del ciclismo. “Tengo ideas para plasmar en el ciclismo pero noté que no tenía el consenso o el hecho de ser escuchada como pensaba que era lo correcto, y por eso decidí abrirme y ser otra alternativa para los clubes que votarán el lunes. No soy oposición ni nada de eso, porque con Rodolfo (Virhuez), me llevo muy bien y le tengo un gran respeto y cariño”, expresó la albardonera.

“Estamos en democracia y el lunes tendrá que haber un ganador y un derrotado”, expresó. A la vez dijo que cuando ella comenzó en el ciclismo hace 20 años atrás, le costaba llevar a cabo sus ideas producto del “machismo” que predominaba en el ámbito deportivo hace años atrás.

Ahí no más Virhuez, mano derecha de Chica de toda la vida, salió al cruce: “No me interesa si habla bien o mal de mí, me tiene sin cuidado porque, como dije, para mí es una enemiga porque me traicionó”, expresó el candidato por el oficialismo. “Esta señora es una contrincante, una enemiga: el martes pasado, a las 20:50 estaba al lado mío, y a las 21 me traicionó”, agregó tajante. “Eso es algo que no se lo voy a perdonar nunca y por eso, también, le quiero ganar el lunes”, manifestó Virhuez quien pretende darle continuidad al trabajo que venía realizando Chica.

Lejos de calmarse, Virhuez, presidente de la Fundación para el Progreso, continuó dando su parecer para con la líder de la oposición: “Me la jugué por ella poniéndola de secretaria en la Federación cuando había dirigentes de muchos años que no la querían por su forma de manejarse. Pero yo aposté por ella y así actuó“, comentó. El candidato a presidente señaló que “aparecieron fantasmas políticos que tienen intenciones de quedarse con lo que ha hecho la federación”, y sin dar nombres se refirió a un “ex ciclista y un preparador físico” que según Virhuez fueron los impulsores para darle forma a la lista opositora.

“El lunes quiero ganar por mi amigo Juan José Chica, que ya no está entre nosotros, pero que dejó un legado muy grande y siento que soy el que puede darle continuidad”, expresó Virhuez.

En la sede de la FCS el próximo lunes se prevé una elección con clima caliente. El primer llamado es a las 21 horas y el segundo llamado a las 21.30 donde saldrá un solo ganador que será el que ocupe el cargo mayor en el ciclismo sanjuanino.