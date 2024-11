Enorme triunfo y chance abierta para seguir soñando: San Martín venció a All Boys y quedó a un paso de la semifinal El Verdinegro se impuso con gol de Nazareno Funes en la ida de Cuartos de final. La historia se define en Concepción el domingo próximo donde el local avanzará hasta perdiendo por un gol de diferencia.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

San Martín comenzó de la mejor manera la serie de Cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. En Floresta, el Verdinegro se impuso ante All Boys por 1 a 0 con gol de Nazareno Funes y de esta manera cosechó un triunfo clave. Es que la serie se definirá el domingo próximo en Concepción donde al equipo de Raúl Antuña le alcanzará para meterse en semifinales hasta cayendo por un gol de diferencia.

El equipo sanjuanino hizo todo bien en la noche porteña. Lo planteó bien Antuña porque en los primeros 45 minutos en Floresta, San Martín fue el equipo que se mostró mejor. Compacto en todas sus líneas, los dirigidos por Antuña comenzaron presionando a su rival en la primera media hora, el Verdinegro prácticamente no dejó jugar en ese lapso al Albo. Recién pasados los 35, All Boys pudo despegarse de las marcas e intentó llevar peligro con jugadas de pelota parada, aunque sin generarle demasiado trabajo al arquero Matías Borgogno.

En el complemento, San Martín salió con las mismas intenciones y comenzó a llegar al arco rival. No había llegado con situaciones netas de gol hasta que a los 34, un error en la salida de All Boys lo encontró en el lugar y el momento justo a Nazareno Funes que no falló y la mandó al fondo de la red.

Recién ahí el Albo se despertó pero no le alcanzó, porque si bien el DT local movió el banco y buscó lastimar en el área verdinegra no lo supo aprovechar y los minutos se consumieron.

Una victoria más que importante para el conjunto sanjuanino que el domingo 17 a las 18.50 horas irá buscando dar el paso que falta para meterse en la semifinal del certamen y seguir soñando con el ascenso a Primera División.